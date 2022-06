Usuarios de redes sociales viralizaron el inusual momento que se vivió durante una fiesta por un inesperado cambio de planes

En redes sociales circulan cientos de videos tomados en diferentes tipos de fiestas, desde las caídas más impactantes en XV años y desastres en celebraciones infantiles, hasta uno que otro pastelazo fallido en cumpleaños, pero dentro todos los momentos más vistos en internet siempre destacan las bodas.

El matrimonio representa uno de los momentos más especiales en la vida de algunas personas, quienes ponen su mayor esfuerzo para celebrar a lo grande con sus familiares y seres queridos. Sin embargo, a veces el destino juega una mala pasada y por alguna u otra razón los planes que se construyeron por meses terminan desapareciendo.

Esto le ocurrió a una pareja de estadounidenses que tuvo que celebrar su enlace matrimonial a la distancia debido a un inesperado contagio de COVID-19. Usuarios de redes sociales viralizaron un video en TikTok de una mujer vestida de blanco bailando sosteniendo una figura de cartón -casi de tamaño natural- en el centro de la pista de un salón de eventos.

Todo parece indicar que se trataba de la novia y el hombre que aparece en la impresión a escala es nada más ni nada menos que su nuevo esposo. El joven no pudo asistir a su boda debido a que tres días antes de la fecha indicada dio positivo a COVID-19, por lo que no tuvo más remedio que mantenerse en confinamiento para evitar más contagios.

No obstante, debido a la cercanía del evento y a que era la cuarta vez que lo posponían por las restricciones de la pandemia, los enamorados decidieron seguir con sus planes considerando un par de modificaciones. Así, con ayuda de un invitado que cargó al novio de cartón, la mujer inició la fiesta tras entrar al salón y ejecutar su primer baile con su ahora esposo.

Pero eso no fue todo, durante el fragmento audiovisual se puede apreciar que el recién casado presenció todo desde el otro lado de una pantalla, a través de una videollamada. Los familiares y amigos quedaron sorprendidos con la repentina decisión que tomó la pareja, por lo que no dudaron en capturar el inusual momento y compartirlo en redes.

Gracias a ello, se sabe que no solo la novia bailó con su esposo de cartón durante la celebración, también se sumaron las damas de honor y otras invitadas.

Fue la propia novia quien compartió los detalles de su celebración a través de su cuenta de TikTok. Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó con opiniones encontradas sobre la celebración, mientras unos aplaudieron la decisión que tomaron los enamorados para seguir con su matrimonio, otros consideraron que era mejor posponer el evento una vez más para que ambos lograran disfrutarlo como se debe.

“Mejor no me caso”. “No, la pospones 5 veces”. “Cuando quieres una boda pero no al novio”. “Tuviste una boda… sin él?”. “Yo no hubiera hecho algo así”. “Esto se siente mal”. “Pensaría que estarías en peligro de tenerlo también y difundirlo a la gente que estaba ahí. Espero que les hayas dicho a todos antes de que aparecieran. Aunque parece divertido”, escribieron los usuarios.

La protagonista de los populares videos respondió a algunos comentarios. De esta manera confirmó que antes de que se llevara a cabo el evento informó a todos los invitados sobre la situación, también confesó que realmente se casaron en 2021, pero no habían festejado como lo tenían planeado por las restricciones derivadas de la pandemia.

“Nosotros ya estamos casados […] Y hemos estado casados por más de un año. Fue nuestra celebración”, detalló.

