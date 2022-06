Ricardo Arjona estaba interpretando el tema “Desnuda” en un show en Miami, pero una fanática se tomó literal el nombre de la canción y desconcertó al cantante.

“No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros. El compás de tus pechos aventureros víctimas de la gravedad. Será porque no me gusta la tapicería, que creo que tu desnudes, es tu mejor lencería”, dicen los primeros versos de “Desnuda”, el single de Ricardo Arjona. El artista se presentó recientemente en Miami para brindar un show en base al disco “Sin daños a terceros”.

El momento más viral del show se dio mientras el interpretaba esta canción. Una fanática de origen cubano llamada Rocío Gallardo se tomó literal la letra del guatemalteco y se quitó la remera quedando completamente desnuda de la cintura para arriba.

Si bien se cubrió con sus brazos, el músico no pudo ocultar su sorpresa: interrumpió el tema y admitió que se había confundido la letra. Ella le aclaró que junto a ella estaba su esposo y que todo estaba correcto. El siguió cantando como si nada.

Al revolear la blusa logró acaparar la atención de Ricardo Arjona, quién no podía creer lo que estaba pasando. Al grito de “¡Me miró!, ¡ Me miró!” , la joven celebraba la reacción del cantante, que luego volvió a hablarle directamente y expresó: “Me olvidé la letra y todo”.

Rápidamente Rocío le dijo al interprete que se encontraba con su esposo, quién aprobada la osadía. A lo que el cantante preguntó » ¿Si?” y siguió entonando el estribillo de la canción que rezaba: “Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor, que el de tu piel ajustada a tu figura”.

El posteo de la mujer

En su perfil de Instagram, Rocío Gallardo compartió el video que protagonizó junto a Ricardo Arjona y escribió: “Evidencia visual de el momento de adrenalina más alto de mi 2022. Hasta ataque de llanto me dio después. No fue la acción, sino el valor para salir de mi zona de confort”.

Acto seguido, señaló: “Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo, y no me importa un bledo el qué diran”. A modo de cierre, aclaró que en el recital también estaban su marido, su suegra, su cuñado y un primo.

Tras lo ocurrido su imagen se viralizó y Rocío Gallardo no escapó a los halagos y a las críticas. Es por eso que hace unas horas agradeció los mensajes de cariño y habló de su accionar. “Que me quiten lo bailado que lo vivido no me lo va a quitar nadie”, escribió la mujer que dijo que esa grabación para ella es un momento único y personal.

El posteo de Rocío, la mujer que le hizo olvidar uno de sus temas a Ricardo Arjona. (Foto: Captura Instagram /rociiig)



