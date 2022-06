El precio del asado en los comercios ronda hoy los $ 300 por kg al público.

Las autoridades del Ministerio de Ganadería (MGAP) darán en breve luz verde la importación de carne vacuna con hueso desde Brasil (actualmente ingresa pero sin hueso), una vieja aspiración de los proveedores que operan con el abasto y los carniceros uruguayos. Un agente del mercado estimó que el precio de cortes populares como el asado y la falda con hueso puede reducirse entre 15% y 20%.

El director general de los Servicios Ganaderos del MGAP, Diego De Freitas, declaró a Valor Agregado de radio Carve que su cartera emitirá en los próximos días una resolución oficial para dar luz verde a la importación de carne vacuna con hueso para países que tienen el mismo estatus sanitario que Uruguay.

La habilitación —que otorgará Uruguay— también alcanzará a los cuatro estados que tienen un status sanitario superior a Uruguay. El año pasado, la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) elevó de uno a cuatro el número de estados brasileños reconocidos como libres de aftosa sin vacunación (Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondonia). También hay zonas de los estados de Amazonas y Mato Grosso que tienen el mismo status sanitario. «Todavía no hemos recibido ninguna solicitud para la importación de carne con hueso (desde Brasil). Sí soy consiente de que hay interés», comentó Freitas.

El director de Abasto Santa Clara, Jorge López, dijo a Carve que «ahora sí está cerca la tan anhelada propuesta de los importadores» de poder acceder a cortes con hueso del exterior para acceder a «cortes más baratos para el mercado interno». «El ejercicio lo tenemos hecho pero hasta que no esté la habilitación (oficial) no podemos concretar nada», precisó.

¿Cuánto puede bajar el asado?

De acuerdo a sondeos que realizó López —con proveedores respecto al precio de exportación de los cortes con hueso de los cuatro estados brasileños que quedarían habilitados para ingresar a Uruguay—, los valores al público de cortes populares como la falda o el asado pueden bajar entre un 15% y 20% por kg para el consumidor. Estos dos cortes vendrían congelados y en cajas. Según el director de Abasto Santa Clara, a priori, no sería tanto negocio importar toda la media res enfriada desde Brasil.

El precio del asado actualmente en los supermercados y carnicerías se ubica entre los $ 260 y $ 300 por kg.

«Hoy ya tenemos todas las redes tiradas. Lo que un principio se podría traer serían cortes con hueso congelados tipo asados o faldas«, explicó López.

El promedio del novillo gordo en los estados exportadores de carne de Brasil fue de US$ 3,72 por kg a la carne durante la última semana, bastante por debajo de los US$ 5,35 que cotiza ese animal en Uruguay, según la publicación especializada Faxcarne. Además, los frigoríficos brasileños que no están habilitados para exportar a China tienen precios más competitivos para la importación de carne vacuna con hueso.

Brasil es el principal proveedor de carne vacuna de Uruguay con una participación del 80%, seguido por Paraguay con un 20%. En mayo ingresaron 2.684 toneladas de carne bovina con un incremento del 46% en la comparación interanual, a un precio promedio de US$ 5.516 por tonelada, según el INAC.

En el acumulado enero-mayo, se importaron 9.839 toneladas de carne vacuna desde Brasil y 2.685 toneladas desde Paraguay. / Fuentes: Radio Carve – El Observador