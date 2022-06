Los integrantes recibirán una retribución de 12.500 pesos uruguayos y trabajarán durante 12 días al mes.

A partir de este viernes 10 y hasta el próximo viernes 17 de junio estará abierto el formulario para inscribirse en el programa de trabajo Oportunidad Laboral, más comúnmente conocida como Jornales Solidarios.

Podrán inscribirse en el programa todas las personas mayores de 18 años y menores de 65 que no tengan empleo, no reciban jubilaciones, subsidios por desempleo o por enfermedad, no sean jubilados, pensionistas, o que reciben cualquier otra retribución de carácter personal.

En cuanto a las personas que reciben beneficios del MIDES, como la Tarjeta Uruguay Social, Asignación Familiar Plan de Equidad, Canasta TUAPP, entre otros, si podrán inscribirse en el programa Jornales Solidarios.

¿Cuánto durara el programa Jornales Solidarios 2022?

El programa comenzará en el mes de Julio se extenderá durante 4 meses. Los integrantes recibirán una retribución de 12500 pesos uruguayos y trabajarán durante 12 días al mes.

En esta oportunidad se destinarán 10 mil cupos que se distribuirán entre todas las intendencias departamentales.

¿Cuáles serán las vías para inscribirse en el llamado?

Aclarando que hasta el día 10 de junio el formulario no estará disponible para las inscripciones, las páginas de consultas, y de inscripción son las siguientes:

https://www.gub.uy/oportunidad-laboral

Link directo al formulario de registro de postulación:

https://oportunidadlaboral.gub.uy/

Link directo a formulario de atención de consultas:

https://www.gub.uy/oportunidad-laboral/consultas