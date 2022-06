Elías Richard Perdomo Peña tenía 50 años.

Según el parte policial, el hombre -poseedor de antecedentes penales– fue abatido por un policía cuando se resistió al arresto y corría hacia el agente con un puñal de 45 centímetros.

Perdomo Peña era buscado por la Policía tras amenazar a su ex pareja con matarla, para luego quitarse la vida. Tenía medidas cautelares de no acercamiento ni comunicación con la mujer, que ya había incumplido en varias oportunidades, según el informe policial primario.

Cuando los efectivos llegaron a la casa de Perdomo para detenerlo, el hombre intentó escapar por la parte de atrás. Allí estaba un efectivo que cubría la posible huida, y que al verlo le dio la voz de alto. Perdomo, sin embargo, -y de acuerdo al parte oficial– corrió hacia el agente con el puñal en la mano.

El policía realizó disparos intimidatorios hacia el suelo, sin lograr que el agresor se detuviera. Finalmente le disparó al cuerpo y el hombre cayó al suelo. Otros funcionarios policiales, al ver la situación, también realizaron disparos disuasivos.

Tras ello, los efectivos llamaron a una ambulancia y para no esperar lo subieron al patrullero para trasladarlo a un centro de salud. En la ruta se cruzaron con la ambulancia que había solicitado y un médico constató que ya estaba muerto.

Enterada la Fiscal de turno, dispuso forense y autopsia para el hombre abatido, la incautación de las armas de los policías actuantes y su citación a declarar.

