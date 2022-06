Durante 20 años Maxi Miller sufrió bullying hasta que un día salió en defensa de su hermano y se le ocurrió una idea.

La historia de Maxi Miller es una historia de profundo bullying, maltrato y hostigamiento pero forjó su carácter y fue el caldo de cultivo para un personaje que es viral en plataformas: trabaja como «asustador».

Así lo relató Maxi a la periodista Valeria López de TN, canal aliado de Telenoche.

La historia de su personaje comenzó en un cumpleaños de su hermano, cuando el pequeño se largó a llorar tras ser víctima de las burlas que el propio Maxi sufrió años atrás.

Fue en ese momento que dejó atrás su voz y gestualidad para dar paso a la criatura, a un personaje terrorífico que hoy lo hizo famoso. Así nació «Hola Niños», una especie de personaje de terror que genera pánico a grandes y chicos.

«Hola Niños» había detenido el bullying. A partir de allí sus contenidos hicieron el resto. El fenómeno cruzó las barreras de Buenos Aires, se hizo nacional y llegó a otros países, como Uruguay.

Siempre me gustó subir videos pero ese video superó todo. Recuerdo que no lo pensé demasiado. Para defender a mi hermano me salió gritar “¡Hola niños!”. Los chicos se asustaron, dejaron de molestarlo y terminaron pidiéndole perdón. Es más, después se hicieron amigos

En dos años Maxi pasó de ser un joven bastardeado por el acoso a un youtuber de culto con miles de seguidores en diferentes redes.

Su receta, según relató, es siempre la misma: «Asustar a los malos y divertir a los buenos».

«Hola Niños surgió porque necesitaba sacar lo que tenía guardado durante tantos años, no tiene medio, asusta pero sobre todo divierte. Da consejos de autoestima y de amor por uno mismo. Pelea por sus sueños», describe Maxi.

«Me duele no haber tenido una niñez y una adolescencia feliz», rememora con un dejo de nostalgia, pero sabe que el futuro lo encuentra pleno, con viajes al exterior y proyectos de serie y películas en el horizonte cercano.

