Una mujer relató este domingo en su cuenta de Facebook un sorprendente episodio que vivió el pasado miércoles en una parada de Ciudad del Plata, hasta la que una desconocida se acercó a acompañarla para que no esperar el ómnibus sola.

Los robos y las rapiñas a personas que aguardan un coche, sobre todo en horas de la noche, para volver a su domicilio, son muy frecuentes en esa zona del departamento.

Marina Rondan, protagonista del hecho, llegó al lugar sobre las 21:30. Al rato, según publicó, apareció «una chica muy desalineada» que luego de saludarla le preguntó si estaba esperando el ómnibus «sola».

«Le contesté que sí y me dice, no se asuste que no la van a robar porque me quedo con ud. hasta que llegue», relató. Rondan «estaba nerviosa y tenía miedo de estar ahí».

«Le di dinero y no lo quería aceptar. Se lo di igual. Se fue a un almacén pero llamó a su pareja para que se quedara conmigo. A las 22:50 llega el bus, dije tantas veces gracias!!!» escribió.

«Nunca sabemos de quién vamos a necesitar y las apariencias engañan», concluyó.