Toxicólogos advierten que «puede ser grave y mortal».

Desde el Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas hay preocupación por el aumento de casos de intoxicación con monóxido de carbono.

«El clima frío hace que tengamos una sobrecarga de los sistemas asistenciales vinculados a esta intoxicación aguda», dijo a Telemundo la doctora Alba Negrín, docente agregada a la catedra de Toxicología.

«Es una intoxicación que puede ser muy grave y mortal, pero lo importante es que es prevenible, y se puede tratar», expresó. Uno de los objetivos de la Sociedad Uruguaya de Médicos Toxicólogos es dar apoyo a la población y a los médicos para que se enfrenten adecuadamente a esta época invernal.

La doctora explicó que el monóxido de carbono se produce cuando se encienden los elementos de calefacción a combustión como garrafas y estufas a leña. «La medida de prevención más importante es que siempre exista una hendija y algo de ventilación», agregó.

Además, indicó que el otro elemento «importante de prevención» es no calefaccionar la casa con la cocina ni dormir con los equipos encendidos. Según la cátedra de Toxicología son alrededor de 20 los fallecidos por año por esta causa.

PUBLICIDAD

Consultada sobre como se produce la intoxicación, Negrín comentó que el gas entra por vía respiratoria, pero los síntomas son a nivel del sistema nervioso. «Uno de los más frecuentes es el dolor de cabeza. También debilidad muscular que puede impedir apagar la estufa y tomar las medidas de defensa», relató.

PUBLICIDAD

El monóxido de carbono «es un gas que no se huele y no es irritante, la persona no genera ninguna alarma y se intoxica sin notarlo», afirmó.

Por último se refirió a los calefones a gas y dijo que deben instalarse fuera de la casa y «nunca» dentro del baño. «Ahí se produce una cámara de gas entre el monóxido de carbono y el vapor de agua que se genera», señaló. / Fuente: Telemundo