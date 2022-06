También piden señalizar «urgente» ruta 1 vieja.

Vecinos de Puntas de Valdez reiteraron a la Intendencia, por intermedio de una nota, su preocupación por las irregularidades que a su entender existen en relación a las paradas de ómnibus y los lugares donde se detienen los coches de las empresas que prestan servicios a la localidad.

Tras recordar que la inquietud fue transmitida por primera vez a la comuna en agosto del 2021 y luego de acusar a la intendencia de «falta de empatía», los vecinos indican que no pueden seguir «bajo ningún concepto corriendo de una para a otra sobre la ruta».

«No puede ser que la CITA te pare en un lugar, que la COTMI pare en otro y COMAR en otro. No puede ser que las empresas hagan lo que quieran y no haya un organismo de contralor o normativa al respecto», expresan.

Para los firmantes, «la parada debe ser una. Si las empresas quieren parar en sus respectivas agencias, lo vemos correcto, pero deben respetar las paradas oficiales y no dejar a la gente a pie», afirman.

«Hay que pensar en la imagen reiteradas veces vista: el peligro que corren las madres corriendo con sus niños del brazo por encima de la ruta para alcanzar los ómnibus y que gran parte de las veces no llegan; hay que pensar en los adultos mayores que no pueden correr, en las personas que no tienen la suficiente capacidad visual para distinguir en el horizonte cuál empresa es la que se avecina y así saber hacia qué parada moverse rápidamente», reclaman.

SEÑALIZACIÓN. En una segunda nota, los vecinos también reclaman a la Intendencia mejorar la seguridad en un tramo de ruta 1 vieja que sirve de acceso a la localidad y que, afirman, «por la noche es intransitable».

Entienden que se trata de un asunto que «merece ser atendido de carácter urgente antes de lamentar un desastre».

«Ese tramo de la ruta 1 vieja sin luz, sin señalización (ni siquiera la línea del medio está marcada), las frecuentes neblinas por ser la parte más baja de la zona, hacen imposible el acceso sino es corriendo gran peligro», afirman.

Al respecto, indican que los conductores «no pueden ver quién viene de frente hasta tenerlo encima, tampoco si van conduciendo por el medio de la ruta o sobre la orilla corriendo peligro también los peatones», subrayan.