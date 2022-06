Las apuestas deportivas online han experimentado un gran auge durante los últimos años, y son muchas los casinos online disponibles para apostar en infinidad de disciplinas deportivas.

Una modalidad de apuesta deportiva que está ganando cada vez más adeptos es la apuesta en vivo o live. Es decir, los usuarios apuestan una vez comenzado el evento deportivo correspondiente, lo que hace que los aficionados al deporte vivan con mayor intensidad sus encuentros deportivos favoritos.

Una modalidad de apuesta presente en todos los casinos

La apuesta en vivo es una opción cada vez más popular por lo que todos los casinos online de renombre ofrecen esta modalidad a sus usuarios, que, además, pueden aprovechar los mejores bonos de casino en línea por SuerteCasinos para realizar sus apuestas.



Gran parte del éxito de las apuestas en vivo se debe a las altas dosis de emoción que generan en los apostantes, sobre todo porque las circunstancias pueden variar de un momento a otro, ya sea en partidos de fútbol, baloncesto, tenis o, incluso, boxeo o Fórmula 1.

Cómo funcionan las apuestas en vivo

Una diferencia importante de las apuestas en vivo respecto a las apuestas previas a los partidos (prematch) es que las cuotas por un determinado mercado van variando durante el evento, por lo que los usuarios tienen la posibilidad de obtener mejores cuotas (beneficios), o bien, buscar apuestas más seguras. No en vano, una de las claves para tener éxito con las apuestas en vivo es seguir el evento en el que se apuesta en directo.



Por supuesto, las mejores casas de apuestas virtuales tienen una sección de apuestas en vivo, donde los usuarios pueden acceder rápidamente a las modalidades deportivas y mercados. El fútbol es el deporte más popular entre los usuarios, pero es posible apostar también en disciplinas como baloncesto, balonmano, tenis o voleibol, así como ciclismo o deportes de motor.



Respecto a los mercados, los usuarios pueden encontrar desde las clásicas apuestas (ganador del partido, resultado exacto, total de goles, etc.) hasta mercados específicos para este tipo de apuestas en directo (próximo gol o goleador, próximo set, próximo punto, próximo saque de esquina, etc). Según la magnitud del encuentro deportivo, los usuarios podrán acceder a un número mayor o menor de mercados de apuestas live. No hay tanta variedad de mercados en un partido de fútbol de la liga de Nigeria que en un encuentro de un mundial de fútbol.



Las apuestas en vivo ofrecen la posibilidad de hacer un análisis en tiempo real del partido, por lo que muchos apostantes piensan que se trata de una modalidad de apuesta más segura. Y es que cualquier análisis previo a un partido de fútbol, por muy completo que sea, puede irse al garete si al equipo por el que hemos apostado le expulsan un jugador a los pocos minutos de comenzar el partido. Por tanto, los usuarios evitan este tipo de imprevistos apostando en tiempo real y disfrutando intensamente de sus eventos deportivos favoritos.

PUBLICIDAD