Temen que se vea afectada la producción de la zona.

Como fuera adelantado, el presidente de OSE, Raúl Montero, y el senador Carlos Daniel Camy, se reunieron en la pasada jornada con vecinos de la zona de Rincón del Pino, debido a la inquietud que reina en éstos por las características del Proyecto Neptuno y la afectación que las obras previstas puedan causar a la producción de esa área del departamento de San José.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, Camy dijo que los vecinos «no están en contra de la obra» pero que lo que sí les preocupa son las dimensiones de la misma, que incluye un «reservorio» de agua (un lago artificial) que abarcará unas 110 hectáreas más la planta potabilizadora que ocupará otras 10 hectáreas; la disposición de los lodos que ésta genere también los intranquiliza.

El senador recordó que la zona de Rincón del Pino es «la de mayor índice CONEAT del Uruguay. Es una zona de altísimo nivel de producción». Y eso es lo que los vecinos pretenden preservar.

De acuerdo a lo señalado por el legislador, los participantes de la reunión transmitieron a las autoridades presentes que «entienden más lógico que (la planta potabilizadora) se corriera más hacia el oeste». Al respecto, el presidente de OSE les respondió que ello implicaría una mayor inversión y que, además, se enfrentarían mayores dificultades con la salinidad del agua.

Las partes quedaron en contacto con el objetivo de seguir intercambiando información en busca de una alternativa que pueda contemplar los intereses de todos.

En relación al reservorio de agua en particular, Camy señaló que días pasados acompañó a un grupo de vecinos de la misma zona a una reunión con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, a quien trasladaron su preocupación. «Después de eso el ministro me llamó y me dijo que se habría desechado la posibilidad de construir el reservorio. De ocurrir así, se estarían contemplando parcialmente las aspiraciones de los vecinos». comentó.