Durante su paso por el programa español «La resistencia», el músico repasó el nacimiento de su primera hija y reveló que su pareja se comió la placenta.

Este miércoles, durante una entrevista con el programa español La Resistencia, Camilo reveló que Evaluna Montaner se comió la placenta de Índigo, su primera hija, tras dar a luz.

«El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: ‘¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…’. Pero mi esposa me respondía: ‘¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro», explicó el cantante de éxitos como «La mitad» y «Vida de rico».

Más adelante, el colombiano confesó que su esposa se comió la placenta del bebé: «A mi esposa se la encapsularon y se la comió».

Sin embargo, Evaluna no es ni la primera persona ni la primera famosa en hacerlo. En 2017, Kim Kardashian también sorprendió al declarar que había ingerido la placenta de su segundo embarazo.

La semana pasada, Camilo reveló en el programa Venga la Alegría, de TV Azteca, que él y su esposaquieren que sea su bebé la que tome la decisión de mostrarse en redes sociales y, por lo tanto, esperarán a ese momento.

“Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quién quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, aseguró.

El País