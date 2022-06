También sobre la pobreza, que se cuadriplicó.

En el marco de la campaña «El Frente Amplio te escucha» refertes nacionales y departamentales de la coalición de izquierda brindaron este jueves una conferencia de prensa en la sede central del conglomerado en San José de Mayo.

En la oportunidad, el senador Oscar Andrade, la diputada Cristina Lüstemberg, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi y el ex intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, junto a la presidenta del Frente Amplio San José, Marcela Barrios, hicieron un racconto de lo desarrollado hasta el momento, que ha incluido una veintena de reuniones y encuentros con autoridades, instituciones, gremiales, organizaciones sociales y vecinos.

Andrade señaló que la de la inseguridad fue una de las principales preocupaciones recibidas. En particular, el legislador se refirió a la situación de Delta El Tigre y aseguró que allí, el panorama es «de alarma».

«Lo que vimos en Delta El Tigre es de alarma. Es muy difícil pensar que ahí la comunidad docente pueda desarrollar estrategias didácticas junto a los gurises si a media tarde ven cruzar balas de un lado al otro, o si los padres se tiene que turnar para poder acompañarlos porque no están tranquilos», comentó.

Pereyra y Lüstemberg por su parte expresaron su inquietud y alertaron por el crecimiento que la pobreza ha tenido en San José entre el 2019 y el año pasado. Lüstemberg indicó que en el 2019 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza era de 1.4%, guarismo que se elevó a 5.3% en el 2020 y a 5.7% en el 2021. «Esto se ha dado sobre todo en hogares donde niñas, niños y adolescentes tienen situaciones muy particulares y en zona donde, como contrapartida, el Estado se ha retirado» fomentando «condiciones de vulnerabilidad muy importantes», afirmó.

«Llevamos más de 20 encuentros con autoridades, alcaldes, clubes deportivos, instituciones de todo tipo y en todas ellas hay preocupación por estas cosas, que tenemos que pensar en resolver pero no a futuro si no ya», en alusión a la próxima Rendición de Cuentas. «Lo que hace falta son recursos, no recortes», enfatizó.

En el mismo sentido, criticó al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, por expresar que «son chusmeríos de Facebook. El presidente de ASSE tiene que hacer lo mismo que nosotros, dar la cara, salir a recorrer y estremecerse con estos temas porque son gobierno» le reclamó.