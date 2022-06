Cerró la campaña «El FA te escucha».

El ex presidente de la República, José Mujica, dio cierre este viernes a la actividad «El Frente Amplio te escucha» que referentes nacionales y departamentales de la coalición de izquierda llevaron a cabo desde el miércoles San José, a través de unas 40 reuniones con autoridades, instituciones, gremiales y organizaciones sociales.

En el marco de una acto que encabezó en la Sociedad Italiana junto al presidente del Frente Amplio a nivel nacional, Fernando Periera, Mujica reconoció que San José es «un debe» que tiene el conglomerado.

El ex mandatario dijo no tener claro porqué «algunos nos votan en las nacionales y en las departamentales no. Juega mucho lo local, lo municipal tiene otro lenguaje… Tal vez no tengamos un candelero que convoque, que se yo. Es un debe que tenemos, un debe en todo el interior» consideró.

PUBLICIDAD

Por ello, dijo que el Frente Amplio debe seguir «luchando colectivamente. Los caciques no cambian la historia humana: la historia humana la cambia el tamaño de la fila. Tenemos que multiplicar el tamaño de la fila y ser abiertos, no creernos el ombligo del mundo y mucho menos creer que las sabemos toda y que los que no están no sirven», sugirió.

«Nos merecemos tener un gobierno frenteamplista en San José. Y para que esa fila que decía el ‘Pepe’ sea lo suficientemente importante, hay que tener esa amplitud para que hombres y mujeres que votaron a los partidos tradicionales, Cabildo Abierto o al Partido Independiente vean que el Frente Amplio tiene las puertas abiertas a todos los que creemos en la justicia social», expresó por su parte Pereira.