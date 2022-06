«Puede ser» dijo la intendenta Bentaberri.

La intendenta Ana Bentaberri volvió a referirse este domingo a la posibilidad de que inversores el sector automotriz españoles desembarquen en San José en el trascurso de los próximos meses, con un proyecto de armado de autos eléctricos.

En su reciente visita a España, la titular del Ejecutivo mantuvo un encuentro con los empresarios que evalúan radicarse en Uruguay y les ofreció el departamento.

«Ellos ven la estabilidad económica y política del país como un plus. En este momento están negociando la compra de una licencia de una conocida marca para producir vehículos eléctricos pero hasta que no cierren ese acuerdo con quien les vende la licencia no podemos decir la empresa», explicó Bentaberri.

No obstante ello, dijo en el encuentro «pusimos todas la cartas sobre la mesa» y «las fortalezas del departamento, que no son solo su ubicación estratégica sino también la mano de obra disponible, y que siendo del rubro automotriz hay vecinos de San José que han tenido oportunidad de trabajar en algunas empresas (del mismo sector) y tienen capacitación», subrayó.

En ese sentido, y consultada sobre si esa referencia aludía a los ex trabajadores de Lifan y a la posible utilización de su infraestructura para dar cabida a esa nueva inversión, la intendenta respondió que «puede ser, puede ser. No puedo adelantar mucho porque estaría metiendo la pata», concluyó.

