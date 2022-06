Las víctimas eran dos menores de 15 y 17 años. Hay cuatro personas imputadas.

Las dos menores de 15 y 17 años que eran explotadas sexualmente en San José viven en el hogar de adolescentes del INAU en ese departamento. El presidente de la institución, Pablo Abdala, explicó que fue el diálogo con una de las adolescentes lo que permitió llegar a la aclaración.

El presidente de INAU consideró indispensable “que las propias víctimas aporten datos, hablen, se abran, informen con los educadores, con los que normalmente tienen confianza. Eso puede ser la punta o el dato o la referencia necesaria para llegar al esclarecimiento de determinado hecho”.

Agregó que “había indicios, sospechas, elementos o datos que no necesariamente conducían a la identificación de estos culpables o estos responsables, cosa que sí se pudo hacer ahora”. También remarcó que la investigación sigue en curso y que hay «diligencias previstas para los próximos días«.

«Está claro que en función de los delitos imputados -lesiones, abuso sexual, explotación sexual, privación de libertad- parece claro que estamos frente a una situación compleja, no a la mera circunstancia -grave por definición- de un abuso sexual individual o un delito de explotación de un mayor en relación a una menor individualmente considerada. Aquí por lo que se me dice podría haber viso o algo más que viso de la existencia de una suerte de red, de organización. Pero reitero, yo no quiero especular y lo que queda claro es que en función de eso es que la Justicia sigue actuando«.

Las adolescentes habían realizado una salida no autorizada por el hogar. Abdala indicó que “se advirtió que no estaban en el hogar en un momento en el que debían estar y se dio aviso a la Policía” y que “existía sospecha” de que estaban atravesando una situación de la índole que se informó. Agregó que previo al hecho del fin de semana, “había líneas de investigación que entre el INAU y la Fiscalía se estaban llevando a cabo”.

Actualmente hay unos 7.000 menores bajo el amparo de INAU. / Fuente: Subrayado