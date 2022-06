Falta de rubros para vialidad no se lo impide.

El director de Hacienda de la Intendencia, Cr. Miguel Olagüe, dijo que no es verdad que las obras de saneamiento de Ciudad del Plata no pueda continuar porque la comuna no cuente con rubros para acompañar a OSE con los trabajos de vialidad.

El pasado lunes, en la Junta Departamental, el edil (s) Marcelo Dorello del Frente Amplio, señaló que el Ejecutivo había solicitado detener los trabajos a raíz de esa situación. Como consecuencia de ello, el cuerpo aprobó una moción por unanimidad para que el tema fuera seguido desde la Comisión de Presupuesto, que pretende convocar a Olagüe para recibir las explicaciones del caso.

En diálogo con San José Ahora, el director recordó que en el 2020 la Intendencia, OSE y la OPP suscribieron un convenio para ejecutar obras de saneamiento, drenajes pluviales y vialidad en el barrio San Fernando de Ciudad del Plata. Mientras que las obras de saneamiento son financiadas por OSE a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las de drenajes pluviales y vialidad corren por cuenta de la Intendencia que, para ello, gestionó un fideicomiso que se terminará de pagar en el 2030, explicó Olagüe.

PUBLICIDAD

«Esas obras están finalizando y en lo que refiere a la Intendencia, se hizo una inversión de 250 millones de pesos, Con eso se cumple con lo pactado en ese convenio que era lo correspondiente al barrio San Fernando», señaló.

Olagüe indico que, ahora, el gobierno departamental encarará trabajos de readecuación del dique y acciones de cambio climático en Delta El Tigre», lo que implicará una inversión de 170 millones de pesos que también saldrán del fideicomiso antes mencionado.

«La Intendencia no tiene rubros en el actual presupuesto para seguir acompañando a OSE en caso de que decida realizar una nueva etapa del saneamiento. Como lo señalé, esas obras son financiadas con un préstamo del BID y OSE puede continuarlas perfectamente. Las calles quedarán de balasto y la Intendencia las intervendrá cuando esté en condiciones de hacerlo, posiblemente en el próximo período», comentó Olagüe.

PUBLICIDAD

«La Intendencia cumplió con lo que correspondía al convenio firmado, que era lo de San Fernando, y ahora va a seguir con la reconstrucción del dique, que se consideró que también era una obra importante para esa zona y que por ello se debía encarar», concluyó.