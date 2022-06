«Esto está que arde y yo me permito pedirle al presidente que revea su posición», planteó el legislador colorado.

El diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía consideró que la situación dentro de la Fiscalía General de la Nación «está que arde» y que el presidente Luis Lacalle Pou «tiene la pelota» para resolver la «situación de graves problemas» que atraviesa. El ministerio público volvió a estar en el tapete en los últimos días a raíz del sumario que el fiscal de Corte, Juan Gómez, inició al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias.

«El presidente tiene que designar fiscal de Corte definitivo o un colegiado. No puede ser que siga el subrogante (Gómez) cuando hay temas muy difíciles», dijo a Telemundo Zubía. Gómez asumió como fiscal subrogante luego de la renuncia de Jorge Díaz en octubre. Para nombrar a un nuevo jerarca se necesitan mayorías especiales en el Senado con las que no cuenta ni la coalición oficialista ni el Frente Amplio.

El exfiscal recordó que en 2020 presentó una propuesta para pasar a un colegiado con tres fiscales al frente del ministerio público. «El presidente no se manifestó partidario en 2020. En ese momento dijo que ‘por ahora’ no. Pero esto está que arde. Esto está que arde y yo me permito pedirle al presidente que revea su posición. Soy parte de la coalición, pero en esto no estoy de acuerdo», enfatizó.

En el mismo sentido, dijo que si bien no hay mayorías para cambiar el sistema, se puede «llegar a un acuerdo con el Frente Amplio». «En el pasado se han hecho los acuerdos. Más fácil serían los acuerdos (para nombrar a los titulares de la Fiscalía General) con un triunvirato porque cada partido tendría sus candidatos para integrarlo», indicó.

Interrogado si un formato de triunvirato no haría perder ejecutividad al organismo, Zubía lo desestimó: «Un fiscal tendría la representatividad de Fiscalía. Los otros dos serían fiscales a su costado, para las áreas administrativas que son cada vez más complejas. Seis ojos dan más ecuanimidad que dos ojos».

Por otra parte, el parlamentario consideró que el sumario a Iglesias es una «aberración» dado que el archivo de numerosos casos es una «práctica lamentable pero corriente» en Fiscalía. «(Desde el nuevo Código de Proceso Penal) es como el Titánic: o todo el mundo sucumbe, o se salva a algunos. Hay que salvar los expedientes que se pueden instruir». Por esto, manifestó que «la otra pata» del problema a solucionar es la cantidad de fiscales. / Fuente: Teledoce

