Habló de «los niveles más bajos de inversión en la historia», de «una política de desestímulo al personal».

Subrayado informó que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este jueves a lo que consideró un proceso de vaciamiento de ANTEL. “Estamos siendo testigos de lo que es un proceso de vaciamiento de ANTEL en varios aspectos”, indicó.

La jefa comunal capitalina comenzó así respondiendo a dichos del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sobre la gestión de las empresas públicas durante los gobiernos del Frente Amplio.

“Yo no me voy a detener en personas, quién dijo qué cosa. Yo no voy a hablar de personas, porque lo que me parece importante es hablar de proyectos”, afirmó.

Cosse sostuvo que se está “perforando lo que ha sido una inversión de alrededor de 900 millones de dólares en el proyecto de fibra al hogar, también una inversión enorme vinculada con la soberanía del Uruguay que tiene que ver con el acceso del cable internacional de fibra óptica, más de 12.000 kilómetros de fibra óptica bajo el mar en asociación con Google”.

La intendenta y expresidenta de ANTEL entre 2010 y 2015 durante el gobierno de José Mujica, habló además de “una política de desestímulo al personal”. Aseguró que “mucha gente muy capacitada se está yendo de ANTEL”.

También refirió a lo que entiende como “retención en la inversión”. “Son los niveles más bajos de inversión de ANTEL en la historia”, aseveró.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Por otro lado, se le saca más en Rentas Generales. Entonces, yo estoy hablando de hechos objetivos. No la dejamos invertir; entregamos su principal negocio, que es internet; no protegemos su capital humano; y cada vez le sacamos más dinero. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama vaciar una empresa”, afirmó.

Cosse instó a reaccionar. “Esto no es un tema de ANTEL tampoco. El problema no es ANTEL, el problema es el Uruguay, por qué, porque las telecomunicaciones son la columna vertebral del desarrollo de cualquier economía sustentable en el mundo. Y eso no me lo puede discutir nadie”, dijo.

Y continuó: “Tener una herramienta pública, sana como es ANTEL, es un capital para el Uruguay muy importante. Es lo que nos permitió pasar la pandemia con teletrabajo, es lo que nos permitió pasar la pandemia sin suspender la educación”.

Cosse sostuvo que “es lo que va a ser la base del desarrollo de la medicina del futuro. Se habla de telemedicina, se habla de telemonitoreo, de aplicación de inteligencia artificial. Todo eso funciona sobre una carretera. ¿Cuál es la carretera? Las telecomunicaciones”.

Con respecto a la habilitación a los cableoperadores a ofrecer servicios de internet, la intendenta afirmó que se está “abriendo el mercado de las telecomunicaciones en un país donde no era necesario”. / Fuente: Subrayado