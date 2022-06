La gata Kitty, de dos años, se metió en el electrodoméstico y afortunadamente sobrevivió al lavado para alegría de su dueña.

Kitty es una gata de dos años, que vive en la ciudad española de Córdoba. Y, si es cierto que los gatos tienen siete vidas, Kitty ya puede descontar una de sus posibilidades.

«Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido», dijo Estrella, la dueña de la casa donde vive la gata. Según cuenta Cordópolis, el felino se metió en el lavarropas sin que Estrella la viera, y esta puso en marcha el aparato, con su ciclo de lavado y centrifugado.

Casi una hora después, la hija de Estrella fue a buscar la ropa para ponerla a secar, y se encontró con Kitty, que salió corriendo rápidamente del lavarropas.

PUBLICIDAD

La gata fue llevada al veterinario, que la encontró en buen estado, con apenas un poco de dificultad respiratoria. De acuerdo a la opinión del médico, el animal impidió que el lavarropas funcionara correctamente, y por eso salvó su vida. Estrella, en cambio, cree que Kitty se salvó porque había programado un lavado para prendas delicadas, con agua fría y centrifugado de baja potencia.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Telenoche