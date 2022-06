«Si el patrullero se rompe lo arregla la empresa y me da otro», dijo el ministro Heber.

Aseguró que de 3.000 vehículos que tiene la Policía, «1.000 que están en buenas condiciones».

El ministro del Interior Luis Alberto Heber dijo que analiza la posibilidad de arrendar patrulleros a una empresa privada como forma de no tener que hacer la reparación cuando se rompen.

“Estamos pensando con cabeza abierta la posibilidad de que mañana una empresa me de el servicio, lo manejamos nosotros, es un patrullero nuestro, pero si se rompe lo arregla la empresa y me da otro enseguida”, dijo Heber en el programa Polémica en el Bar, de canal 10.

PUBLICIDAD

Ante la consulta de si eso es tercerizar los patrulleros de la Policía, Heber dijo que no. “Esto es, que en vez de comprar un patrullero, arriende un patrullero con una empresa para que de alguna manera me sustituya… No puedo tercerizar lo que es el policía”, respondió el ministro.

Acerca de la cantidad de móviles policiales que hoy tiene el Ministerio del Interior, Heber aseguró que “de 3.000 autos”, “1.000 que están en buenas condiciones”. / Fuente: Subrayado

Leé también: Mujer arrojada desde un auto en Playa Pascual dijo que fue abusada sexualmente por dos hombres