Una mujer tiene el derecho a recibir más de 8 millones de dólares; sin embargo, sufre de una condición que le impide cumplir el último deseo de su familiar y podría quedarse sin nada.

Una mujer es heredera de 8 millones de dólares, pero para poder cobrar el dinero que su padre le dejó, tiene que cumplir con su último deseo: conseguir un trabajo. Ella, por estar imposibilitada de hacerlo, recurrió a un programa de televisión para contar su historia y pedir que le den la fortuna. El insólito caso ocurrió en Australia y dio la vuelta al mundo, sorprendiendo a miles de personas.

La protagonista de esta historia se llama Clare Brown y vive en la Mount Druitt, en los suburbios de Sidney. Su padre, un exitoso corredor de bolsa, murió en enero y dejó para ella en su testamento una fortuna de 12 millones de dólares australianos, que se traduce en poco más de US$ 8,2 millones. El único requisito que debe cumplir para poder cobrarlo es tener un empleo.

Ante esta solicitud tan particular, la mujer se mostró afectada y aseguró que no está en condiciones de conseguir uno. “Denme lo que es legítimamente mío. Estoy sufriendo”, manifestó en diálogo con el ciclo televisivo A Current Affair. Según explicó, sufre de TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad) y por ese motivo no logra conseguir y mantener un empleo.

Claire tiene una herencia de más de 8 millones de dólares, pero asegura que no puede trabajar para cobrarla. Foto: Gentileza Nine.



A lo largo de su vida, Clare creció rodeada de lujos gracias al dinero familiar. Durante los últimos años, vivió sola y recibió los 500 dólares australianos semanales que su padre le enviaba para que se mantenga. Sin embargo, consideró que esto no era suficiente así que aplicó para ser beneficiaria de una asignación estatal debido a su condición. Con el dinero que obtenía de esas dos fuentes económicas, se las arreglaba. Luego, se puso en pareja y tuvo una hija.

En el pasado, intentó conseguir empleo. Su experiencia laboral incluye un puesto de media jornada en la organización Autism Spectrum Australia y un local en el que fue barista y duró menos de una hora. “Entiendo por qué esas personas quieren que sea un miembro funcional de la sociedad. Pero tienen que mirar mi diagnóstico y darse cuenta que no va a pasar”, aseguró.

Su pareja sostiene esta posición y afirma que no está en condiciones de mantener un empleo. Según su testimonio al programa, ella se esfuerza todos los días por cumplir con las actividades básicas y necesita recordatorios constantes para no olvidarse de lo que debe hacer.

Clare junto a su pareja Lauren. Foto: Instagram @mamma_lozzybear85



La familia de Clare no está de acuerdo y considera que utiliza su TDAH como excusa para no trabajar. “Nos gustaría que consiga un trabajo y contribuya a la sociedad. En lugar a cumplir el último deseo de su padre, le dio la espalda y traicionó su confianza”, expresó un primo. Al ser consultada sobre si tiene deseos tener un empleo, la protagonista respondió que sí, pero que no hay forma de lograrlo.

