«Estamos al borde de poder cumplir porque no alcanza la gente», dijo Federico Kreimerman, presidente del sindicato de OSE.

El sindicato de funcionarios de OSE advierte que por la falta de personal están “al borde” de la capacidad para cumplir con su trabajo, que es producir y suministrar agua potable a todo el país.

“Hoy, si tenemos algún problema de que hayamos llegado a estar cerca del límite de lo que la OSE puede proveer, no es por capacidad de infraestructura, sino por lo que estamos viviendo sobre la falta de personal. Estamos al borde de poder cumplir porque no alcanza la gente. Desde el 2018 no ha ingresado personal y se han perdido 800 puestos de trabajo”, aseguró a Subrayado Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE).

El dirigente sindical asegura que además de las obras de infraestructura, es necesario el ingreso de nuevos funcionarios para poder cumplir con el cometido de OSE.



Acerca de las nuevas obras planificadas, como el proyecto Neptuno en San José, el sindicato asegura que no se opone a la obra, por el contrario, la considera una buena propuesta, pero no como está planteada por el gobierno en cuanto a la opción de que sea un privado el que genere agua potable y se la venda a OSE.

“Planteamos nuestra oposición a que se entregue a un privado por 30 años la nueva planta de agua potable en San José, en el balneario Arazatí”, insistió Kreimerman.

“Estas empresas privadas operarían y le venderían a OSE el agua potable. Es decir que la OSE compraría agua”, cuestionó.

“El artículo 47 de la Constitución dice que el agua debe ser estatal y pública. Para nosotros este formato que se plantea, donde un privado le vende agua potable a OSE, violenta el artículo”, dijo el presidente de FFOSE.

El directorio de OSE analiza la posibilidad de construir una nueva planta potabilizadora en la costa de San José, la que tomaría agua del río de la Plata.

Una de las opciones que maneja es ceder a un privado la construcción de la planta y la tarea de potabilizar el agua.

El sindicato está en contra de esta opción y reclama que sea OSE la que potabilice el agua, mientras que el privado se encargaría solo de la construcción de la planta. / Fuente: Subrayado