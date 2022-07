Lo sostuvo el ex militar Emilio Sequeira.

El ex militar y actual dirigente de Cabildo Abierto de San José, Emilio Sequeira, dijo que fue «armada» la acusación contra los ex militares formalizados esta semana por el Juzgado Penal de San José en el marco del juicio que llevan adelante ex presos políticos maragatos que estuvieron recluidos en el Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 durante los años 1975 y 1978.

Según publicó el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, Sequeira dijo que con respecto al episodio, «es necesario puntualizar que los hechos de los cuales se les acusa en ningún caso son ‘de sangre’ es decir que no murió ni desapareció nadie, ni tampoco quedó una secuela física permanente».

El ex militar señaló que «se trata de presuntos delitos de maltrato los cuales expresamente fueron extinguidos por la Ley de Caducidad dos veces refrendada por la ciudadanía y que hoy no se aplica al estar vigente otra ley que ilegítimamente la anuló cuando el FA tenía mayoría parlamentaria y que no se ha accedido a derogarla pese a que se ha presentado (Cabildo Abierto) un proyecto al respecto».

«Mientras tanto -prosiguió Sequeira- sus acusadores del Partido Comunista del Uruguay sí cometieron delitos comprobables en el pasado reciente. Fueron procesados formalmente por conspirar junto a otros, para imponer en el Uruguay un régimen dictatorial de partido único idéntico al que rige en Cuba desde 1959 hasta hoy. Todos están vivos y cobrando pensión reparatoria y tal como lo ha dicho el Fiscal Percibale, se les valida una denuncia de hechos hoy incomprobables sucedidos hace más de 45 años en base al exclusivo relato de los involucrados, apelando a ‘la memoria colectiva que necesariamente es dinámica’, lo que en otras palabras es que se reúnen y arman un relato que a su vez lo pueden ir cambiando según convenga», subrayó.

«Asimismo todos ellos han sido asesorados y apoyados con abogados, etc., por una organización nacional llamada CRYSOL que recibe fondos desde el exterior procedentes de la organización internacional «Open Society» dirigida por el magnate de dudosa conducta delictiva George Soros» consideró Sequeira.

«En realidad esta acusación ha sido armada de forma similar en varias denuncias presentadas en todo el país», afirmó.

Del mismo modo, puntualizó que «los hoy casi ancianos acusados, en su juventud, participaron de estos hechos hace 50 años cuando junto a otros jóvenes soldados y con el apoyo masivo de la población (el FA obtuvo el 18% de la votación en 1971) al declararse el estado de guerra interno y promulgarse la Ley de Seguridad del Estado, fueron llamados a defender su patria de una agresión interna que de haber triunfado hubiera impuesto aquí un régimen como el que rige en Cuba hasta el día de hoy», culminó Sequeira.