Habrá contactos con los diputados y el senador Camy.

Carlos Ithurralde asumió este sábado como nuevo presidente del Rotary Club San José. Fue en el marco de una actividad llevada a cabo en la sede de la institución, ubicada en Rincón de Nazareth.

Ithurralde dijo que además de dar continuidad a las líneas de trabajo tradicionales de la rueda maragata, procurará una mayor integración de las damas rotarias. «Este es el año en el que por primera vez el Rotary Internacional va a tener una mujer presidenta. Y vamos a tener también en San José por primera vez una compañera en la directiva, algo que no había sucedido», subrayó.

Del mismo modo, dijo que también buscará potenciar Rotaract, la rama joven de Rotary, «para tratar de ir formando gente», comentó.

Ithurralde señaló que otro de sus objetivos será lograr una mayor vinculación «con otros clubes del Uruguay e incluso a nivel internacional» lo que, opinó, puede redundar en apoyos para distintos proyectos a ejecutar.

HIDRANTES. El nuevo presidente del Rotary San José también fue consultado sobre el proceso de puesta en funcionamiento de hidrantes en la ciudad de San José de Mayo, que desde hace 15 años la institución lleva adelante, en coordinación con otros organismos.

Ithurralde reconoció que «lamentablemente es algo que todavía no ha salido como queríamos. Hay mucha parte burocrática que escapa a nuestras fuerzas y no hemos conseguido el objetivo buscado. En la ciudad hay más de 30 hidrantes y no es posible que muchos de ellos, con la importancia que tienen, no estén operativos», comentó.

En ese sentido, y con el fin de reimpulsar el trabajo, adelantó que en las próximas semanas la institución entablará contacto con los diputados Nicolás Mesa y Ruben Bacigalupe, así como también con el senador Carlos Daniel Camy, «a ver su podemos llegar más arriba y lograr lo que buscamos. No vamos a escatimar esfuerzos», aseguró.