Lucy vende sus fotos en sus redes sociales; es de Pensilvania y tiene una carrera en ciberseguridad por fuera de sus prácticas personales.

Una mujer de 28 años confiesa abiertamente que desea vivir como una bebé. Este descubrimiento personal lo hizo con apenas 9 años aunque recién empezó a vestirse como una niña pequeña en su casa a sus 26.

Ha expresado que para quedarse dormida le pide a su novio que le recite cuentos para niños, incluso toma biberones mientras descansa. Desde que empezó a vivir su vida como una infante, ha decidido vender fotos en las que lleva pañal o bodies que se abren desde abajo.

Lucy Anne, como se llama la joven, asegura que no se trata de un fetiche sexual sino de una característica de su personalidad. Es más, se percató de su particular afición cuando nació su hermana menor y le gustaba tomar los pañales de recién nacida y usarlos.

“De adolescente experimenté usando pañales y empecé a explorar la comunidad de ‘amantes de los pañales para bebés adultos’”, explica Lucy Anne, según reporta el diario inglés ‘The Mirror’. A sus trece años empezó a buscar en foros acerca de las necesidades que tenía y se encontró con que existía una comunidad de adultos bebés: ABDL, por sus siglas en inglés.

Joven vive como bebé. Foto: @MMKittyKatABDL



Una fuente de dinero

Empezó a vestirse con bodies y pañales en casa mientras estaba con una de sus exparejas, quien también hacía parte de los adultos bebés. Abrió cuentas en Instagram y Twitter para poder compartir su estilo de vida, lamentablemente a veces recibe peticiones de carácter explícito que le generan mucha incomodidad.

“A través de comisiones he logrado conseguir más de 200 dólares, pero he ganado más con los regalos que me hacen llegar algunos seguidores, como peluches y pañales”, explicó la joven mujer.

Sin embargo, entre las comisiones le han pedido que lleve a cabo prácticas sexuales con sus peluches o mientras está vestida de niña. Su decisión ha sido bloquear a las personas que le exigen cosas de esa naturaleza.

De igual manera, Lucy se comporta como una menor de entre tres y cinco años de edad. Asume su hobby como una experiencia que debe ser lo más realista posible. ”Utilizo los pañales por la razón para la cual fueron pensados y me permiten pasar la noche entera sin que me molesten problemas de vejiga”, concluyó la joven, de acuerdo a ‘The Mirror’.

