«Me parte el alma» dijo el edil Mario Guerra.

Los vecinos que impulsaban el juicio contra la familia Voulminot para lograr la apertura al público del camino de acceso al balneario Arazatí que finaliza en el arroyo Sauce, no continuarían con la acción tras la decisión de sus abogados, Dres. Diego Caracciolo y Franklin Fuentes, de dejar el caso.

Así fue informado a San José Ahora por el edil Mario Guerra del Partido Nacional, una de las caras visibles del grupo de personas que llevaba adelante la misma.

«La idea nuestra es no seguir más, no conseguir más abogados. Los abogados (en alusión a Caracciolo y Fuentes) han hecho lo imposible para que el balneario esté abierto. Honorariamente, Caracciolo y Fuentes no queda lo que no hicieron y buscaron toda la información correspondiente, pero fue imposible ganar esto», dijo el edil.

«Es lamentable, me parte el alma. Es vergonzoso lo que ha sucedido. Eso es un bien público, no es de este señor (en referencia a Voulminot). Lo afirmo y voy a morir con eso en mi corazón», sostuvo.

Guerra también pidió «disculpas a los vecinos que firmaron y a quienes esperaban que el balneario quedara libre como era antes, y que dejara de tener, como tiene hoy, cadenas, candado y portera. Es lamentable, es un crimen», opinó.

El edil aseguró que el camino es «un ramal de una ruta, no sé de cuál» ya que, de lo contrario, «no se explica como es que está mojoneado por el Ministerio (de Transporte) y Obras Públicas». Asimismo dijo que «el primer error» que se cometió y que, con el paso del tiempo favoreció la postura de la familia Voulminot, fue «haberlo bituminizado hasta el aserradero y no hasta el final como querían los vecinos».

Como fuera informado, la sentencia en primera instancia -conocida el pasado 10 de junio- fue favorable a la familia Voulminot, que entiende que el camino está dentro de su propiedad. El pasado día 29, Caracciolo y Fuentes anunciaron que dejaban el caso a raíz de influencias «externas» y «políticas».

Desde esa fecha está corriendo un plazo de 10 días para que los vecinos que llevan adelante la demanda sean notificados de la decisión de los abogados y designen nuevos. En caso de que ese plazo se agote y ello no haya ocurrido, la sentencia en primera instancia quedará firme.