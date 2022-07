Una mujer pensó que su celular estaba roto porque sus hijos no le contestaban, pero cuando lo llevó a arreglar el técnico descubrió la verdad.

Una anciana pensó que su celular estaba roto porque sus hijos no le contestaban los mensajes, lo llevó a arreglar y el técnico descubrió que la tenian bloqueada. Todo quedó registrado en un video por las cámaras de seguridad del local de tecnología.

La protagonista de la historia es Aurora Fernández, oriunda de México, la mujer se dirigió a un negocio de tecnología para reparar su teléfono ya que sus hijos no le contestaban. En primera instancia, ingresó a un local donde el vendedor se quiso aprovechar de la situación y, al ver que la mujer no entendía de tecnología, le pidió una suma de dinero elevada.

De esta manera, un hombre que estaba observando la situación y quien también tenía un negocio en el cual repara celulares, le pide a la mujer que se acerque para ver si la podía ayudar. “Fui con ese muchacho y me cobraba un montón. Yo no tengo ese dinero, yo lo que quiero es hablar con mis hijos”, se escucha decir a la mujer en el video.

Además, angustiada, le contó que hace un año no se puede comunicar con sus hijos: “Yo digo ‘¿qué pasa?’, el celular es el que no sirve. ¿Cómo no me van a hablar mis hijos?”. En este sentido, el vendedor tranquilizó a la señora y le ofrece dejar su celular para intentar repararlo.

Minutos después, el empleado se da cuenta de que el teléfono funcionaba bien, frente a eso, el chico se comunicó con los hijos de Aurora y les contó la situación: “Hola, mucho gusto. ¿Aurora Hernández es tu mamá? Yo trabajo en la Plaza de la Tecnología. Me trajo un celular a arreglar porque no funciona. Lo único que quiere es hablar con ustedes, no sé si lograré hacerle ese milagro. Les doy mis datos y todo por si gustan venir a verla”.

Finalmente, Aurora regresó a los días para retirar su celular junto a uno de sus hijos y le agradeció al vendedor, quien no le contó la verdad y le dijo que el problema era que “no entraban las llamadas”.

