La información la dio a conocer este martes Diego Barboza, referente del movimiento ecológico San José más Verde. Ha sido localizado en las zonas de Rodríguez, Libertad y Colonia Wilson.

El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es una especie de coleóptero de la familia de los gorgojos, ​originario del Asia tropical. Es un gorgojo de gran tamaño, entre dos y cinco centímetros. Su color rojizo ferruginoso lo hace inconfundible.

Las larvas perforan galerías de más de un metro de longitud en los troncos de las plantas que hospeda, comprometiendo la vida de estas y convirtiendo al R. ferrugineus en una plaga. Sus plantas hospedantes son fundamentalmente de la familia de las palmeras.

Las plantas afectadas por la plaga sufren amarilleamiento y marchitamiento, pudiendo llegar a producirse la muerte del pie afectado. El control de esta plaga es complicado y se utilizan diferentes técnicas preventivas o curativas, como último recurso se proceda a la eliminación de los pies afectados y los que se sospecha pudieran estarlo, para evitar la propagación del insecto.

Picudo Rojo en Uruguay

PUBLICIDAD

El insecto ya ha sido detectado en varios departamentos, como Montevideo, Canelones y Florida. Solo en Canelones este insecto provocó que más de 160 palmeras se secaran y murieran. Para evitar que el “picudo rojo” se siga extendiendo a otras zonas las autoridades de Canelones enterraron las palmeras afectadas, en un intento por matar así al escarabajo y sus larvas.

Son precisamente las larvas las que dañan a las palmeras al penetrar el corazón de la planta, desde la copa hacia el interior. Allí se alimentan e infectan toda la palmera. Primero se secan las ramas más altas, se caen, y así de forma sucesiva hasta secar y matar a toda la palmera.

PUBLICIDAD

Este martes el referente del movimiento ecológico San José Más Verde confirmó la presencia del insecto en el departamento de San José, más concretamente en las zonas de Rodríguez, Libertad y Colonia Wilson.

Por su parte la ingeniera agrónoma y magíster en ciencias biológicas Gabriela Grille dijo en las últimas horas que “la clave es una detección temprana, para hacer un tratamiento con la palmera. Si está colonizada hay que quitar la palmera. Hay dos formas, luego de quitarla: enterrarla o chiparla”.

“Ahora en invierno el insecto está sin actividad. Para la primavera hay que tomar otras medidas. Aunque es muy difícil de erradicar”, alertó la experta.

Grille aseguró que las grandes extensiones de palmeras en Rocha no corren peligro, porque son especies nativas que no son atacadas por este escarabajo. “Los palmares nuestros no están en peligro”, aseguró.

Consultada sobre un posible efecto sobre la salud humana, Grille lo descartó. No es perjudicial para las personas.