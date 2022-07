Desde la coalición de izquierda insistirán.

El Frente Amplio intentó sin éxito este lunes, en la Junta Departamental, llamar a sala al director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, Carlos Rodríguez, para que brindara explicaciones sobre la forma en la que funcionarios de esa repartición estuvieron notificando y multando a comercios durante los últimos días por tener mercadería en exhibición sobre las veredas.

La iniciativa no prosperó: aunque la coalición de izquierda tiene los votos necesarios no contaba con todos sus ediles en sala; por otra parte, el Partido Nacional y el Partido Colorado no acompañaron la moción presentada, que era para tratar «tema de pública notoriedad relacionado a la Dirección de Gestión Ambienta y Salud» con la intención de convocar al director Rodríguez.

Finalizada la sesión, la edila Mariela Peláez dijo que el Frente Amplio insistirá con el llamado, y posiblemente ya en la próxima sesión.

«Hubo errores graves. Con la notificación se le entregaba a los comerciantes el informe de la Junta con las firmas de los ediles. Se les manifestaban que iban mandados por la Junta y que la intendenta (Ana Bentaberri) no tenía nada que ver. Y otra cosa que nos parece muy grave es que también se les dijera que si tenían un político amigo que lo hablaran», relató Peláez.

PUBLICIDAD

La edila dijo que si bien desde su bancada valoran positivamente el ingreso del proyecto que modificará la normativa vigente, «las responsabilidades administrativas y políticas están, hay que asumirlas, y como fuerza política tenemos todo el derecho a llamar al director para pedirle explicaciones», comentó.

Por su parte, el edil Walter Faggiani del Partido Nacional, dijo que su colectividad no acompañó porque la moción no hacía referencia al llamado a sala y considero inconveniente abordar el asunto en virtud del ingreso del proyecto modificativo del decreto que rige.

PUBLICIDAD

«Nos pareció inoportuno discutir hoy (por este lunes) sobre algo que está en proceso de solucionarse. Y además, porque en el oficio que envía el Ejecutivo, la intendenta pide disculpas por la forma en la que se comenzó a notificar a los comercios, que no recogió el pedido que le hizo la Junta», añadió.

Faggiani recordó que el Frente Amplio tiene los votos para concretar el llamado. «Si lo hace, por supuesto que vamos a aceptar y vamos a tratar el tema, pero la moción de hoy no hacía referencia alguna», reiteró.