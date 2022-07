Y denunció que incumple ley de mano de obra local.

El Plenario Departamental del PIT-CNT denunció este jueves que la Intendencia de San José no está haciendo cumplir la ley de mano de obra local. También criticó al gobierno departamental por destacar como un hecho positivo el resultado superavitario de la Rendición de Cuentas 2021.

Fue en el marco del acto que la organización llevó a cabo en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales de la ciudad de San José de Mayo, en el marco del paro nacional parcial convocado por la central sindical, de 9 a 13 horas.

El mismo contó con varios oradores, entre ellos la dirigente del SUNCA, Lourdes Otero, quien cuestionó al gobierno nacional por no tener objetivos alineados a las necesidades de «los trabajadores, el pueblo y los más vulnerables».

En el mismo sentido, Otero criticó a la Intendencia de San José por no dar cumplimiento a la ley de mano de obra local. «Esta Intendencia está incumpliendo la ley de mano de obra local, que no solo le da la chance al trabajador de la localidad o de la ciudad, sino también, por ejemplo, a mujeres que buscan trabajo y tienen la posibilidad de ingresar como peón práctico, o a quienes salen de la cárcel y tanto les cuesta insertarse en el mercado laboral. Esta Intendencia no está haciendo cumplir esa ley a las empresas que contrata», afirmó.

A su entender, esto «corta» las posibilidades de trabajo no solo a las personas del departamento en general sino particularmente a los más vulnerables.

En el cierre del acto, en tanto, el referente del Plenario, Santiago Ponce, también deslizó críticas hacia la Intendencia.

Al respecto, lamentó que se siga esperando una «solución mágica» para «los trabajadores del tarifado, que nunca se pudieron organizar y trabajan en condiciones pésimas» así como también para las «cooperativas en formación de trabajadores relegados, y me refiero en particular a los recicladores, que hurgan en los contenedores», aclaró.

Al respecto, Ponce reclamó al Ejecutivo «abrir el diálogo con el Plenario para encontrar soluciones de verdad y que tengan a la gente como primer desvelo».

«Esas políticas en San José no están. El desvelo tiene que ser la gente y no un resultado económico. No es decir ‘tenemos superávit y está todo arreglado’ cuando salís a las 8 de la noche a la calle y los contenedores está abiertos con personas que la están pasando mal, comiendo de los contenedores, en condiciones infrahumanas. Eso nos tiene que movilizar. Si el resultado son los números como sociedad dejamos mucho que desear» aseguró.