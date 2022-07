Atilio: el juez tuvo una «actitud muy soberbia».

El director departamental de Salud, Dr. Juan Atilio, dijo este viernes que hasta la suspensión dispuesta este jueves por la Justicia, cerca de 13 mil niños menores de 13 años han recibido la vacuna contra el COVID-19 en San José y que «ninguno» tuvo complicaciones.

En el programa Puesta al Día de Principal FM, Atilio dijo respetar el fallo pero lo calificó como una «absoluta incongruencia» y consideró que el juez Alejandro Recarey tuvo una «actitud muy soberbia» al suspender «algo que nunca fue obligatorio».

Atilio dijo que este jueves, y al momento de recibirse la orden de dejar sin efecto la vacunación, «llevábamos 8 niños vacunados». Asimismo informó que desde enero -cuando las dosis comenzaron a aplicase a menores de 13 años- hasta la fecha fueron 5.487 los niños vacunados en San José de Mayo, 4.234 en Ciudad del Plata y 2.786 en Libertad. «Más algunos en la campaña Pueblo a Pueblo, en ninguno tuvimos alguna complicación. Y en todo el país no están descritas complicaciones importantes», añadió.

«Seguramente el protagonismo que quiso tener este juez con este error tan descomunal y fuera de contexto no va a repetirse en un Tribulan de Apelaciones, que seguramente nos va a dar la razón en que la vacunación en los niños ha sido fundamental para luchar conta esta pandemia», reflexionó. «No quedó nadie que no dijera que lo que hizo fue un disparate. Seguramente esto sea un impasse y en pocos días estaremos volviendo a vacunar. El protagonismo no se puede tener a costa del peligro para la salud de la gente», disparó el profesional.

Por otra parte, tildo de «maniobra pérfida» e «intencional» el hecho de que quienes promovían la suspensión presentaran su acción al iniciarse la feria judicial y sabiendo que el juez subrogante -Recarey. «tenía una opinión ya marcada», sobre el asunto.

Por otra parte, el director consideró que el fallo generara un «daño» en la confianza que hasta el momento ha tenido la población en el sistema vacunatorio del país. «Esto dañó una cosa que en el Uruguay parecía ‘indañable’ (sic) que es el concepto de que la gente se vacuna con alegría y confianza de que lo que recibe es lo correcto. El daño al sistema vacunatorio es lo peor de todo esto» opinó Atilio, quien consideró que habrá que adoptar medidas para revertir la situación.