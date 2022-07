En San José están previstas dos intervenciones.

Una delegación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), encabezada por la ministra, Irene Moreira, concurrió el pasado martes a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores para informar sobre el plan de la cartera para avanzar en la regularización de los asentamientos. Si bien en mayo el gobierno anunció los lineamientos del Plan Avanzar, con el que espera llegar a 120 barrios, las autoridades de la cartera todavía no tienen el detalle final de cómo será financiada la inversión, según publica este lunes el diario La Diaria.

Al referirse al fideicomiso del Plan Avanzar, apuntó que se compone de impuestos del Instituto Nacional de Colonización, que se suman a los 240 millones de dólares ya previstos para el plan quinquenal. “Con esto se llega a los 480 millones con los que vamos a dar respuesta”, señaló.

A su turno, la directora de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU), Florencia Arbeleche, precisó que la cartera debe ser “muy cuidadosa” con la respuesta, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les informó que los montos “podrán venir de distintas maneras”, “como recursos adicionales, como refuerzo presupuestal, y se irán dando en su momento”.

“El gran desafío que tenemos por delante es ejecutarlos”, dijo la arquitecta, y agregó: “Si bien no quiero entrar en algo que este ministerio no debería responder, ya que le corresponde al de Economía, sí voy a dar titulares para que se entienda la cuestión. Se pregunta cómo se llega a ese monto. Como ya explicamos, los 240:000.000 dólares no necesariamente están todos dentro del fideicomiso, pero la mayoría sí estaría”. En suma, agregó que el fideicomiso de administración “puede nutrirse de fondos a cuenta de lo que va a recibir” y “por ese lado está la explicación de cómo se llega a ese número”.

Explicó que el fideicomiso empezará a regir este año y se está en la última etapa de los procedimientos para su implementación. Este tiene tres fideicomitentes: el MVOT, el MEF y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El fiduciario es Conafin Afisa de la Corporación Nacional para el Desarrollo y su gestor es el MVOT, a través de la DINISU.

La gran preocupación del MVOT es la ejecución de esa inversión. “Nos preocupa la capacidad de ejecución, porque tenemos la plata, tenemos los recursos, tenemos las herramientas legales y realmente hay un conocimiento acumulado. Quiero decir que esa preocupación la tenemos todos, pero estamos haciendo todo lo que nos permiten nuestras capacidades para ejecutar esos recursos”, expresó el subsecretario Tabaré Hackembruch y concluyó: “Por lo tanto, si no funciona, claramente hay algunos responsables, entre los que nos incluimos”.

Como fuera informado, el pasado lunes el Ministerio y la Intendencia de San José firmaron el convenio correspondiente para ejecutar el Plan Avanzar en San José. La idea es atender la situación de un centenar de hogares de los asentamientos El Tanque de Ciudad del Plata y el que está formado por los pescadores artesanales de Boca del Cufré. También están previstas algunas intervenciones puntuales en la ciudad de San José de Mayo.