Diez años de la ley de regulación de venta de marihuana: apoyo pasó del 24% en 2012 al 48% en 2022.

Hace casi 10 años que se aprobó la ley de despenalización de la venta de marihuana en Uruguay. En ese momento era uno de los pocos países del mundo que lo hacía. Desde entonces, son varios los lugares donde se ha habilitado la comercialización legal de marihuana. La ley, aprobada sólo con los votos del Frente Amplio, no reflejaba el sentimiento de la mayoría de la población. Como se observa en el primer gráfico, menos de un cuarto de la población estaba de acuerdo con la medida y dos tercios estaban en contra. Sin embargo, con el paso de los años las actitudes han ido cambiando. Hoy las posiciones están divididas, con una mayoría muy ajustada (48%) que apoya la ley y el 45% que no lo hace.

¿Quiénes son los que consideran positivo que se haya regulado la producción y comercialización de cannabis? Los más favorables, como era de esperar, son quienes alguna vez consumieron marihuana: entre ellos, 7 de cada 10 está a favor de la legalización. También lo están dos tercios de los jóvenes y la mitad de los adultos jóvenes (de 30 a 44 años). Pasando los 45 años, sólo una minoría está de acuerdo con la ley vigente, y la mayoría se opone. La política también divide, ya que dos tercios de los votantes del Frente Amplio –pero sólo un tercio de los votantes de la Coalición—apoyan la legalización de la venta y consumo de marihuana.

¿Tuvo algún efecto la legalización sobre el consumo de la marihuana? Los datos sugieren que sí: en 2016, a dos años de la publicación de la reglamentación de la ley, el 7% de los adultos en Uruguay declaraba que había probado una vez marihuana y un 10% adicional que la probó y luego volvió a consumirla otras veces. Hoy ambos porcentajes se duplicaron: probó una vez el 12% y volvió a consumir el 19%. De menos de un quinto que había tenido contacto con la sustancia en 2016 se pasa a casi un tercio en 2022.

¿Quiénes son los consumidores de marihuana? Es más habitual en consumo entre los hombre que entre las mujeres y mucho más habitual entre los menores de 45 años. En particular, la mitad de los menores de 30 años declara haber probado la sustancia. Y la marihuana, que en el pasado estaba asociada más a un consumo “de lujo”, ahora parece haberse democratizado: quienes más declaran haberla probado son las personas de nivel socioeconómico medio.

Se puede concluir que la ley de regulación de la marihuana, que en el momento en que fue aprobada no reflejaba el sentir del electorado, ha ido ganando apoyo. Probablemente las razones son varias, en parte porque su instrumentación no generó problemas visibles, en parte porque es claro que la tendencia en el mundo es hacia su legalización. Es más difícil concluir cuánto pesó la legalización de la venta de marihuana en su consumo. Si bien los datos de esta encuesta parecen mostrar una duplicación del número de personas que consumen cannabis, es posible que hace unos años los encuestados sub declararan su uso, y a medida que “se normaliza” el consumo, más gente esté dispuesta a reconocer que consume una sustancia que antes era condenada socialmente. Más allá de si el consumo de marihuana se ha duplicado o no, lo que sí es claro es hoy al menos un quinto de los uruguayos la consumen, y la mitad de las nuevas generaciones al menos la probaron.

PUBLICIDAD

Sobre la encuesta

PUBLICIDAD

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 806 entrevistados entre los días 17 y 25 de mayo de 2022. El marco muestral es el censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística. La muestra es aleatoria estratificada por regiones y zonas de Montevideo, con cuotas de sexo y edad según su prevalencia en la población nacional. Se realizan ponderaciones adicionales según características sociodemográficas. El universo representado por la muestra es la población mayor de 16 años con acceso a teléfono fijo o celular en todo el país (urbano y rural). El margen de error máximo esperado para un 95% de confianza es aproximadamente 3,4 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3,4). Cuando corresponde, se compara con datos de encuestas anteriores de CIFRA, con características técnicas similares

El texto de las preguntas formuladas a los encuestados es el siguiente:

Hace algunos años que en Uruguay se aprobó una ley que despenaliza y regula la venta de marihuana. ¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con esa ley? De acuerdo/Ni de acuerdo ni en desacuerdo/En desacuerdo

Alguna vez probó marihuana? (SI PROBO) Y volvió a consumirla alguna otra vez? No probó/Probó una vez/Probó y volvió a consumir

La encuesta es multicliente, y financiada por empresas públicas y privadas, partidos políticos, organismos del Estado y organizaciones internacionales. / Fuente: Telemundo