El director de Tránsito de la Intendencia, Yarwynn Silveira, se reunirá este martes con vecinos de Puntas de Valdez ante la preocupación existente en la localidad con las paradas de ómnibus.

La inquietud de la población radica en el hecho de que los coches de COMAR, CITA y COTMI, tanto para viajar a San José de Mayo como a destinos ubicados sobre la ruta 1 o Montevideo, se detienen en las paradas de cada una de las empresas. Para los vecinos, sin embargo, esto debe modificarse y establecerse un único punto de ascenso y descenso de pasajeros.

De acuerdo a lo informado por el periódico La Semana de Libertad, a la reunión de este martes Silveira estará acompañado por el pro secretario de la Intendencia, Marcos Reyes.

«Sabemos que las empresas tienen poder y ejercen presión, pero se debe lograr una solución para los usuarios del transporte, quienes muchas veces tienen que correr 100 o 150 metros para poder tomar el ómnibus, con el consiguiente peligro que eso conlleva» dijo en la última sesión de la Junta Departamental el edil suplente del Frente Amplio, Daniel Hernández, quien reclamó a la comuna una política de tránsito «clara y eficiente».

«No puede ser que la CITA te pare en un lugar, que la COTMI pare en otro y COMAR en otro. No puede ser que las empresas hagan lo que quieran y no haya un organismo de contralor o normativa al respecto», manifestaron mientras tanto los vecinos en una nota que remitieron a mediados de junio al Ejecutivo.