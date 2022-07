«Mientras comprarla y venderla sea criminal, el precio será más alto» y «va a involucrar vidas, matanzas y luchas entre los clanes», dijo el ex presidente.

El expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera (Partido Nacional) sostuvo que hay que «algún día hay que pensar algo más radical» respecto al narcotráfico, como por ejemplo «legalizar» la droga. En declaraciones a la cadena colombiana NTN24, dijo que «mientras comprarla y venderla sea criminal, el precio será más alto» y «va a involucrar vidas, matanzas y luchas entre los clanes».

Además sostuvo que «la represión es necesaria en este momento, y la educación también «porque alguien la fuma». Para Lacalle Herrera, «el consumidor es el que tiene la culpa, no el paisano que cultiva un poquito de coca en una montaña y la vende por unos poquitos pesos».

El exmandatario sumó que la comercialización de drogas «es un tráfico que le hace daño a la sociedad en todo sentido», que incluye «falta de cultura, valores y esperanza». Y puso el ejemplo de algunos casos de familias en Uruguay, «que venden pildoritas», en referencia a pastillas de éxtasis.

#Concordia22 | NTN24 habló con el expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle en la sexta conferencia de @ConcordiaSummit en Miami: “hay un plan para atentar contra nuestras democracias”, dijo https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/068Igz1GX8 — NTN24 (@NTN24) July 13, 2022

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, fue consultado este jueves en Arriba gente (canal 10) y dijo: «Si en algún momento se legaliza el 100% de las drogas, será otro mundo. Habrá que verlo cómo funciona ese mundo».

Sumó que «el que no tiene dinero» no compraría la droga en las farmacias. «El estado de excitación de una persona que consume pasta base es muy complicado», dijo González, quien agregó que «el plan no es solamente de seguridad». / Fuentes: El Observador – Subrayado / Foto: Jason Koerner, Getty Images, AFP