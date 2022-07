Lo señaló el colectivo Puentes de Esperanza.

A través de una publicación que realizó en Facebook, Paula Luzardo, referente del colectivo Puentes de Esperanza, confirmó este martes que los 27 mil dólares que se necesitan para que el niño David Delgado viaje a operarse a Brasil, ya fueron conseguidos.

Tras confirmar también que el chico se encuentra internado a raíz de una «complicación de su salud a nivel pulmonar» en la Asociación Médica de San José, Luzardo señalo que «la meta está superada».

No obstante ello, indicó que se seguirán llevando a cabo distintas actividades benéficas «ya que su madre no puede irse con lo justo, estar en el (Hospital) Sirio Libanés y le comience a pedir esto y lo otro y no tener el dinero necesario».

«Como sabemos, el informe dice 27 mil dólares la intervención que le hacen (pero) ahí no ponen tratamiento de medicamentos etc. etc. que conlleva ese tipo de cirugías o cualquiera hoy día» escribió al respecto.

Como ha sido informado, David Delgado padece un glioma en el tronco espinal y debe ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Sirio Libanés ubicado en la ciudad de San Pablo. Junto a su madre, Cecilia Rivero, viajará al vecino país el próximo día 26.