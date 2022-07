Rechaza el despido de una trabajadora de Conaprole y define su propuesta sobre la cláusula de paz. Espera una nueva reunión para el miércoles.

El conflicto en la industria láctea se mantiene y eso provoca problemas en el abastecimiento de algunos productos, informó Subrayado.

Este martes se realizó una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para tratar el despido de una trabajadora de Conaprole.

Luis Goichea, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), expresó a Subrayado la sorpresa del sindicato por la ausencia de la representación política de Conaprole en la reunión. Goichea afirmó que concurrió un abogado externo con poco conocimiento del tema. Calificó el hecho como una falta de respeto al sindicato y al MTSS.

Desde el sindicato, rechazan el despido de la trabajadora por considerarlo “arbitrario, ilógico y de género” que afecta una trabajadora jefa de familia, que en 15 años no tuvo sanciones ni problemas en lo laboral, aseguran.

La mesa ampliada de la FTIL se reúne en las próximas horas en el PIT-CNT para definir una propuesta sobre la cláusula de paz, la que harán llegar al MTSS y esperan que para el miércoles se convoque a una nueva reunión tripartita o a las partes por separado para alcanzar un acuerdo.

Goichea advirtió que el sindicato tiene aprobada la profundización de las medidas que aplicará a partir del jueves si no avanzan las negociaciones. “Esperemos que ese no sea el camino, dependerá de la CILU (Cámara de la Industria Láctea) si tiene voluntad o no para llegar y avanzar en el acuerdo”, sostuvo el representante de la FTIL.

El sindicato mantiene el trabajo a reglamento lo que ha afectado el abastecimiento de algunos productos. Si no se agrava el conflicto, el abastecimiento se normalizará en los próximos días, estimó Goichea. En caso contrario, habrá un mayor desabastecimiento, dijo.

Desde Cambadu, gremial que nuclea a comerciantes minoristas del país, están preocupados porque el no tener leche para la venta repercute en que los clientes no vayan a los locales y se pierden de vender otros artículos. / Fuente: Subrayado / Foto: Federico Gutiérrez