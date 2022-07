En Colonia Italia, además, no hay terreno.

El presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado, dijo que la presencia de arsénico en el agua de las zonas de Chamizo y Colonia Italia está frenando la posibilidad de que el organismo que encabeza pueda avanzar en proyectos de construcción de viviendas para esos lugares del departamento.

Delgado, que este lunes visitó San José, dijo que para el caso Chamizo «se hicieron las consultas a OSE por el tema del agua y la primera respuesta que recibimos fue que hay alguna presencia de arsénico en el agua, lo que nos ha impedido avanzar rápidamente. Construir sin agua es muy difícil», subrayó.

El titular del MEVIR aseguró que en OSE «están muy preocupados» y que «están trabajando. Una vez que se solucione MEVIR podrá avanzar» reiteró.

Consultado sobre si es posible pensar en que haya un llamado a interesados en lo que resta del actual período, Delgado dijo no estar seguro. «No es algo que dependa de nosotros. Hasta que OSE no resuelva este tema no es posible hacer un llamado y menos construir», insistió.

Paralelamente, el jerarca dijo que en el caso de Colonia Italia sucedió exactamente lo mismo. «Cuando hicimos la consulta a OSE nos dijeron que existían las mismas dificultades que en Chamizo sobre presencia de arsénico y algún problema de caudal», añadió.

Por otra parte, Delgado recordó que en Colonia Italia, además, «MEVIR no tiene terreno» a diferencia de Chamizo, en donde posee un predio de su propiedad desde hace varios años. «Ese es otro problema a resolver. En algún momento se manejó la posibilidad de acceder a un terreno de Colonización, pero claramente es de Colonización. Nosotros le enviamos una nota pero aún no hemos tenido respuesta», concluyó.