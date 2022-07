Salvo abigeato, en San José subieron todos los delitos.

El diputado Nicolás Mesa (FA) dijo este miércoles que la idea de conformar una «Mesa de Seguridad» entre la Intendencia y el Frente Amplio no ha tenido avance alguno. La propuesta surgió en el marco de una reunión que referentes nacionales de la coalición de izquierda mantuvieron con la intendenta Ana Bentaberri en el marco de la actividad «El Frente Amplio te escucha» en mayo pasado.

Mesa fue consultado sobre el tema luego de que el pasado fin de semana que se conocieran los datos de criminalidad del primer semestre del departamento de San José que arrojaron un aumento de las denuncias en todos los delitos, salvo en el de abigeato.

«No hemos vuelto a hablar. Lo dije en su momento, me parece una muy buena idea que incluso podía ser ejemplo para otros lugares del país. Nosotros estamos totalmente dispuestos y a volcar allí todo lo que hemos aprendido para encontrar soluciones en común», comentó.

Sobre las cifras conocidas, Mesa lamentó que no sea «una realidad solo de San José, es una realidad país y nos preocupa. (…) Siempre dijimos que si hay un tema en el que Uruguay tiene que tener políticas de Estado es en el de seguridad y convivencia, del que nos interesa intercambiar fuera de la lógica electoral. La inseguridad no puede ser un botín electoral. Y quedó demostrado que no era tan fácil resolverla«, disparó el legislador.

