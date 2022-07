En las respuestas «espontáneas» el intendente de Canelones tiene ventaja, pero en las respuestas «guiadas» los papeles se invierten en favor de la jefa comunal capitalina.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, lidera las preferencias en la interna del Frente Amplio con un 26%, seguido por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, con 22%, según la última encuesta de Equipos Consultores. Significativamente por debajo, aparecen otros potenciales precandidatos como Óscar Andrade con 7% y Mario Bergara con 2%.

En las respuestas espontáneas también aparecieron otros nombres, que en principio parecen con pocas chances de ser candidatos, como Daniel Martínez con 5% o José Mujica con 4%. El exintendente de Montevideo, que fue el último candidato frenteamplista, parece mantener un núcleo al que le gustaría verlo nuevamente en el rol. El expresidente Mujica es hoy el líder político de mejor imagen dentro del Frente Amplio (y, de hecho, junto al presidente Lacalle Pou, el líder de mejor imagen del país entero), por lo cual no es extraño que haya un núcleo que lo mencione como posible presidenciable. Sin embargo, por razones diversas, no parece demasiado probable que Martínez o Mujica terminen consolidando una candidatura efectiva.

Aparece también en las menciones espontáneas el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con 2%, alguien que hasta el momento ha rechazado la posibilidad de querer pujar por una precandidatura presidencial.

Otros nombres acumulan 4%, con menciones minoritarias en todos los casos.

Aproximadamente una cuarta parte de los frenteamplistas no tiene una respuesta clara a la pregunta espontánea sobre los candidatos, lo que resulta completamente natural a esta altura de los acontecimientos.

RESPUESTA GUIADAS

Cuando se repite la pregunta, pero pidiendo al entrevistado que elija sobre un listado predeterminado (que incluía cuatro nombres: Andrade, Bergara, Cosse y Orsi), hay algunos cambios y algunas estabilidades en las respuestas.

Los cambios muestran en primer lugar que todos los candidatos crecen en comparación con la respuesta espontánea. Esto se explica porque: muchos de los que no respondían la primera pregunta (quizá por no visualizar ningún candidato evidente) terminan elaborando una preferencia dentro del menú presentado; y porque la mayoría de los que expresaban en la pregunta espontánea preferencias por candidatos que no están en el menú, terminan eligiendo otra opción en la pregunta guiada.

Todos crecen, pero Carolina Cosse crece más significativamente que el resto, y esto genera el segundo cambio significativo, que es el orden de los dos primeros lugares. Carolina Cosse lidera entonces la preferencia guiada con 43% (creciendo 21 puntos respecto a la espontánea), y Yamandú Orsi queda en segundo lugar con 31% (creciendo 5 puntos respecto a la espontánea). También crecen Andrade (+7) y Bergara (+5) pero en este caso mantienen sus posiciones relativas.

RESUMEN FINAL

Las competencias internas de los partidos ni siquiera han comenzado formalmente, sino que recién pueden visualizarse algunos movimientos preliminares. La “foto” del momento es necesario interpretarla con mucha cautela, no solo por las razones metodológicas advertidas al inicio sino, también, porque la historia muestra que de aquí en adelante es posible que existan cambios significativos, no solo en los registros de los candidatos hoy medidos, sino también en la emergencia de potenciales nuevos candidatos.

Pero la foto de punto de partida es muy clara y, con independencia de la metodología (espontánea o guiada), Yamandú Orsi y Carolina Cosse (alternándose el liderazgo) comienzan con una diferencia significativa respecto a las otras potenciales candidaturas del Frente Amplio. / Fuente: Subrayado