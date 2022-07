Para el FA «no tiene muy claro hacia dónde va».

Con votos de oficialismo y del Partido Colorado, la Junta Departamental de San José respaldó en la noche de este miércoles el accionar de la Dirección de Paseos Públicos de la ISJ en relación al Plan de Arbolado elaborado para el período de gobierno en curso.

A los efectos de explicar sus principales lineamientos, el legislativo recibió a su titular, Gustavo Bares, así como también al asesor Ing. Diego Barboza, al referente de la Oficina de Ordenamiento Territorial, Pablo García y al director del Instituto Departamental de Estadística y Estudios para el Desarrollo, Wilson Ramírez.

La sesión comenzó con explicaciones de Ramírez sobre el reciente censo de arbolado realizado en el sector central de la ciudad de San José de Mayo y del Ing. Barboza sobre los resultados que arrojó.

Ediles de distintos sectores formularon preguntas de diverso tenor, la mayoría de ellas dirigidas a conocer aspectos vinculados a las formas de poda que se han aplicado o están en ejecución.

Al término de la reunión, la edila Mariela Peláez del Frente Amplio destacó el hecho de que la ISJ haya elaborado un plan para trabajar en el campo del arbolado urbano. No obstante ello, dijo haberse retirado con dudas. «Por ejemplo, pregunté post censo hacia dónde íbamos y no me quedó claro. (…) Es un plan que todavía no tiene muy claro hacia dónde va», opinó Peláez, quien indicó que desde la coalición de izquierda se hará un seguimiento de su desarrollo.

PUBLICIDAD

Como contrapartida, Bares dijo que el plan tiene objetivos claros, y que entre ellos se encuentran el agilizar la reposición de ejemplares -y en ese marco buscar las especies más adecuadas a los lugares donde se implanten- así como también aumentar la cantidad de árboles en las zonas urbanas.

PUBLICIDAD

En ese marco, señaló que el censo de arbolado tendrá continuidad en el trascurso de los próximos meses, tanto en el resto dela ciudad de San José de Mayo como del interior del departamento.

En la moción aprobada, los partidos Nacional y Colorado consideraron «satisfactoria la explicación llevada adelante» y respaldaron «la actuación del director y su equipo de trabajo». Para ambos sectores «se demostró claramente que hay un plan de arbolado estudiado y correcto». El Frente Amplio no acompañó.