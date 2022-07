En la zona están preocupados y aseguran que el veneno es colocado también en propiedad privada, porque hay mascotas que aparecieron muertas dentro de sus casas.

En las localidades de La Barra y El Tesoro, en Maldonado, los vecinos están preocupados por un envenenamiento masivo de perros. Más de 20 canes han sido afectados en cuestión de días.

Los vecinos comenzaron con una serie de reuniones donde abordan la preocupación y la denuncia está en la esfera policial. Se trata de determinar qué veneno se utiliza.

En las próximas horas habrá una reunión con el comisario de La Barra.

PUBLICIDAD

Ignacio Zuloaga, artista plástico y vecino de la zona, describió como “lamentable” la situación. Advirtió que el veneno se ha colocado en la vía pública, pero también en propiedades privadas, hecho que argumenta con mascotas que murieron estando dentro de su terreno.

“No es que sean perros sueltos. Acá no hay un problema como sucede en el campo de perros que matan ovejas. Acá no. Yo no recuerdo que los perros sean agresivos, puede ser que le salgan a una moto, pero esto es una situación que supera. Más de 20 perros muertos en dos o tres días”, narró Zuolaga.

Anteriormente, dijo, ha pasado, pero nunca con la masividad de esta vez. “Ahora hay una preocupación real porque aparte aparecieron muchas aves, comadrejas, muertas. Han tirado una cantidad de veneno por ahí, no sabemos bien dónde”, agregó. / Fuente: Subrayado

PUBLICIDAD