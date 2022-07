Lo confirmaron fuentes de ASSE.

El Hospital San José sumará las cirugías oftalmológicas al espectro de intervenciones quirúrgicas que actualmente se realizan en ese centro asistencial.

Días pasados, el sub director del nosocomio, Dr. Gastón Kell, había adelantado que el Hospital se aprestaba a aumentar el número de cirugías que al día de hoy se llevan a cabo y dijo que una de ellas en particular tendría gran repercusión en el departamento; sin embargo prefirió no ahondar y mantener otros detalles en reserva.

De todas formas comentó que desde la Gerencia General de ASSE ya se había recibido el apoyo necesario para alcanzar ese objetivo.

En este sentido, fuentes de ASSE confirmaron a San José Ahora que en el futuro próximo el Hospital sumará las cirugías oftalmológicas a su espectro.

Las fuentes consultadas recordaron que se trata de un tipo de intervención que «ya el Hospital supo tener en alguna oportunidad» pero que desde «hace muchísimos años no se practican».

Tal incorporación, sin embargo, no forma parte de las acciones de descentralización del Hospital de Ojos anunciadas por ASSE recientemente; aún así, se espera que el nosocomio maragato pueda servir para atender a pacientes que son pesquisados por médicos de aquel centro asistencial y que, por ende, ayude a descongestionar aquellos centros regionales que se habiliten.

