Buscan evitar el cierre de la dependencia.

La Junta Departamental de San José otorgará anuencia a la Intendencia, este lunes, para ceder en comodato al Poder Judicial dos locales del Centro de Barrio de Rodríguez con destino al Juzgado de Paz de esa ciudad.

El planteo había sido elevado desde el Municipio al gobierno departamental con el fin de evitar el cierre de la referida dependencia judicial, algo que la Suprema Corte de Justicia tenía en carpeta por motivos presupuestales pero que finalmente dejó en suspenso.

Un oficio en tal sentido elevado desde el Ejecutivo al deliberativo fue analizado por la Comisión de Legislación, que en un informe que será tratado por el plenario de la Junta este lunes, aconseja conceder la anuncia solicitada por la Intendencia, que considera que la medida «apunta a mejorar el contexto social de la zona».

La posibilidad de cierre del Juzgado movilizó durante varios meses del año pasado a actores sociales y políticos de todos los sectores y no solo de Rodríguez sino de todo el departamento, así como también a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que llegó a esa ciudad para expresar su postura contraria.

El Municipio y la ISJ entienden que la cesión de los locales del Centro de Barrio permitirá a la dependencia bajar sus gastos de funcionamiento y, de esa forma, contribuirá a asegurar su continuidad.

No obstante ello, el asunto no está definitivamente concluido. Días atrás, y al concurrir representantes de la Suprema Corte a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento, que analiza la Rendición de Cuentas, se supo que el Poder Ejecutivo no había hecho lugar a un pedido de un partida adicional formulada por la SCJ que tendría como destino el funcionamiento de Juzgados de Paz del interior del país.

El diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio sostuvo que ese hecho volvía a poner en riesgo de cierre el Juzgado rodriguense, asa como los de Nueva Helvecia, Sauce y Castillos, que están en la mismo situación.