Laura Raffo queda en segundo lugar y Beatriz Argimón en tercer puesto, al responder con listado de candidatos.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lidera las preferencias de los nacionalistas para la candidatura presidencial de los blancos en 2024, seguido por la economista Laura Raffo que preside la Departamental de esa colectividad política, y por la vicepresidenta Beatriz Argimón, según la última encuesta a nivel nacional de Equipos Consultores.

La medición de opinión pública fue presentada este lunes 25 en Subrayado, por el sociólogo y politólogo Ignacio Zuasnabar, que es el director de Opinión Pública de esa consultora.

Ante la pregunta a los votantes nacionalistas, sin dar lista de nombre, las respuestas espontáneas dieron el siguiente resultado, sobre preferencias para candidatura presidencial en 2024.

Luis Lacalle Pou: 19%.

Álvaro Delgado: 18%.

Laura Raffo: 14%.

Daniel Salinas: 5%.

Jorge Gandini: 4%.

Luis Alberto Heber: 2%.

Beatriz Argimón: 2%.

Otros: 3%.

Ninguno: 3%.

No sabe: 30%.

En Uruguay no hay reelección presidencial inmediata, por lo que Lacalle Pou no puede ser candidato, y el caso de Salinas llama la atención porque no integra este partido.

Por eso, la segunda pregunta de Equipos Consultores fue con una lista de posibles precandidatos presidenciales, con un resultado que ratificó el orden de los dos preferidos con mayor respaldo:

Álvaro Delgado: 33%.

Laura Raffo: 23%.

Beatriz Argimón: 13%.

Jorge Gandini: 11%.

Juan Sartori: 7%.

Ninguno: 8%.

No sabe: 5%.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 24 de junio y el 9 de julio de 2022 a partir de una encuesta cara a cara.

Se entrevistaron 700 personas mayores de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

El universo de estudio de los datos presentados en cada interna partidaria son todas las personas que se sienten “muy cercanas” o “cercanas” al partido correspondiente. Puede que una misma persona se sienta cercana a más de un partido, y por tanto, su respuesta estará incluida en la interna de todos los partidos con lo que dicha persona se sienta identificada.

El tamaño muestral de la interna del Partido Nacional es de 179 casos y el margen de error para una muestra probabilística de 179 casos es de ±7,3%

Preguntas aplicadas:

– Como Ud. sabe, en junio de 2024 habrá elecciones internas para elegir candidato a Presidente en cada uno de los partidos. Pensando en el Partido Nacional, ¿a quién preferiría Ud. como candidato a Presidente por el Partido Nacional en 2024? (Respuesta espontánea).

– Y entre los siguientes nombres, ¿a cuál preferiría? (Categorías de respuesta: 1. Álvaro Delgado 2. Beatriz Argimón 3. Juan Sartori 4. Laura Raffo 5. Jorge Gandini 6. Ninguno de ellos 6. No sabe/ no contesta). / Fuente: Subrayado