Un hombre de 35 años se quejó de un fuerte dolor abdominal y sorprendió a los médicos con el diagnóstico: encontraron 233 objetos en su estómago.

Si bien es una situación conocida entre los médicos, un hombre de 35 años sorprendió a los especialistas luego de acudir al hospital por un fuerte dolor abdominal. El paciente turco se quejó por un gran malestar, y le encontraron 233 objetos diferentes en el estómago.

Los doctores del Hospital del distrito de Ipekyolu, en Turquía, le realizaron un procedimiento endoscópico, que combina los procedimientos de la endoscopia y el ultrasonido, además, de una serie de radiografías.

En este sentido, los médicos se llevaron una insólita sorpresa al recibir los resultados de los exámenes. El hombre tenía en su estómago monedas, clavos, pilas, pedazos de vidrio, imanes, piedras, tornillos y otros objetos que en total sumaban 233 elementos ajenos a su cuerpo.

Tras el diagnósticos, los médicos lo llevaron al quirófano de urgencia para someterlo a una intervención y extraer todos los elementos metálicos. Según explicó La Vanguardia, una de los cirujanos que participó de la operación explicó que “durante la cirugía, vimos que uno o dos de los clavos habían atravesado la pared del estómago”.

Además, el especialista reveló que “vimos que había dos piezas de metal y dos piedras de diferentes tamaños en el intestino grueso. También encontramos que había pilas, imanes, clavos, monedas, pedazos de vidrio y tornillos. Le limpiamos el estómago por completo”.

“No es una situación que vemos en adultos, es sobre todo en la infancia que inconscientemente se tragan elementos extraños, aunque nunca he sabido de tantos. Sí se puede encontrar este tipo de situación en pacientes psiquiátricos, presos o casos de abuso en el grupo de edad adulta. Sin embargo, este no sería el caso”, explicó el médico del Hospital.

Cabe destacar que ni el propio paciente, que se encuentra en recuperación, ni los médicos saben como llegaron los objetos al estómago del hombre.

