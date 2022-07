Solo con los votos del Partido Nacional.

Únicamente con los votos del oficialismo, la Junta Departamental respaldó este lunes las explicaciones dadas por el director de Gestión Ambiental y Salud de la ISJ, Carlos Rodríguez, en el relación al accionar vinculado a las notificaciones y multas aplicadas a comercios por exhibir mercadería en sus veredas.

Del mismo modo, respaldó «la gestión que el Sr. Director viene llevando adelante al frente de su repartición», según expresa la moción aprobada por los ediles del Partido Nacional.

La bancada del Frente Amplio y el edil del Partido Colorado, Alfredo Lago, no votaron la misma. Como contrapartida, presentaron otra moción mediante la cual reconocían su presencia en sala y su «sinceramiento» pero expresaban que, a su entender, hubo «responsabilidades políticas y errores de procedimiento insoslayables que deberían ser rectificados para la mejora en la gestión, administración y transparencia». En ese sentido, el FA y el PC manifestaban también su compromiso «a trabajar el tema en la Comisión de Legislación para adecuar el decreto N° 2189 a la actual realidad en conjunto con los actores involucrados». La moción, sin embargo, no fue considerada por ser excluyente al haberse votado afirmativamente la presentada por el oficialismo.

La presencia de Rodríguez en el plenario se produjo minutos después de que por unanimidad y a instancias del Frente Amplio se votara su llamado a sala. Desde la coalición de izquierda se pretendía despejar dudas en relación a la forma de proceder de los inspectores de la repartición al momento de notificar o multar a los comerciantes.

En ese sentido se interrogó al funcionario sobre los motivos por los cuales se exhibía a los comerciantes el informe de la Comisión de Legislación mediante el cual se exhortaba a la Intendencia a cumplir con la normativa, las razones por las que algunos inspectores les expresaban que «iban porque los mandaba la Junta y que la intendenta no tenía nada que ver», así como también porqué se les sugería «hablar con algún político amigo» si lo tenían.

«La embarré, no era por este camino, la embarré» reconoció Rodríguez al comenzar su alocución sobre la forma en que se procedió. El director sustentó su equivocación en el cúmulo de decisiones de que debe adoptar a diario. «Como director estamos constantemente tomando decisiones al palo que después, pensadas en frío, uno se da cuenta que no fueron las más felices. Lo tengo que reconocer. Pensado en frío no era lo correcto», afirmó.

Con respecto a la exhibición del informe de la Comisión de Legislación a los comerciantes, Rodríguez que fue para que los inspectores tuvieran todos los elementos necesarios para respaldar la tarea que estuvieron realizando. «Tenía el respaldo del Ejecutivo, el respaldo del Legislativo. Estaba todo alineado como nunca para poder hacer cumplir con la norma. Me sentí con la espalda ancha» dijo Rodríguez, quien sin embargo también reconoció que fue un error, «Soy yo el responsable», expresó.

En relación al hecho de que los inspectores sugirieran a los comerciantes contactase con «algún político amigo», el director fue consultado sobre si se inició alguna investigación interna. Al respecto respondió que no contaba con elementos «contundentes» que le permitieran iniciar averiguaciones. Al final de la sesión, el edil Claudio Parodi del Partido Nacional le sugirió proporcionar a los inspectores amara corporales a fin de registrar los procedimientos que llevan a cabo.

Durante el debate, el edil Alfredo Lago del Partido Colorado reconoció la sinceridad de Rodríguez al admitir las equivocaciones; no obstante ello afirmó que incurrió en «responsabilidades políticas». En la misma línea, el edil Javier Gutiérrez del Frente Amplio dijo que fueron «responsabilidades políticas graves».

Desde el oficialismo, los ediles Mario Guerra, Gervasio Cedrés, Roberto Curbelo, Luis Eduardo Odriozola y Parodi consideraron «bien explicadas» las situaciones que generaban dudas en la oposición y también reconocieron el hecho de que el director se hiciera cargo de eventuales errores.