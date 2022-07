Wanda Nara reflexionó sobre sus fotos en bikini. Luego de recibir diferentes comentarios sobre su cuerpo, la empresaria decidió darles un profundo consejo a sus seguidoras de Instagram

Wanda Nara sigue disfrutando a pleno sus vacaciones en Ibiza. Durante el día, se relaja en la playa junto a sus hijos y Zaira, que se tomó unos días de descanso para pasar tiempo con ella. Y por las noches, se divierte con su hermana y amigos en los boliches más top de la zona. En este sentido, la empresaria no pierde ocasión para registrar cada instante con su celular, material que luego comparte en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 13 millones de seguidores.

Sin embargo, y a pesar de que a ella no le preocupa mostrar cada experiencia de sus días en los paradisíacos lugares que visita, los paparazzis no pierden ocasión para retratarla a cada paso que da. Así sucedió en las últimas horas, cuando trascendieron imágenes exclusivas de la mediática luciendo una bikini azul con estrellas y detalles verdes. Completó el outfit con un gorrito y unos anteojos oscuros para protegerse del sol. En esas postales, se la pudo ver sin ningún tipo de filtro y, tal como suele suceder en estos casos, las redes reaccionaron: muchos de sus fans destacaron su belleza, pero también hubo haters que la criticaron.

Siempre atenta a lo que se comenta de ella, Wanda no dejó pasar esos comentarios negativos y, fiel a su estilo, compartió una contundente reflexión al respecto. “Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”, comenzó expresando en sus stories.

Y continuó: “Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero que estén de buen humor para hacerles una foto…en fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar”.

“Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura”, siguió. Y concluyó: “En fin…¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

En tanto, Wanda también se encargó de subir un video en su feed en la que se la ve de espaldas, luciendo una malla enteriza negra, y abordo de un lujoso yate. Pero lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para musicalizarlo: “Ojalá”, de María Becerra.

Es que, en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi, la mayor de las Nara pareció dejarle un contundente mensaje con la letra de ese tema. “Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada ve que me veas con él”, reza el extracto del hit, cuya cantante es nada más ni nada menos que la ex de Rusherking, el actual novio de Eugenia La China Suárez, con quien la mediática tuvo un fuerte enfrentamiento luego de que trascendieran el affaire entre la actriz y su esposo.

Lo cierto es que, por el momento, las versiones de ruptura entre Wanda y Mauro son solo trascendidos que ninguno de los protagonistas se encargó de aclarar ni desmentir. Mientras tanto, la ex de Maxi López se concentra en disfrutar de sus vacaciones antes de regresar a sus compromisos laborales, algunos de los cuales la traerán nuevamente a la Argentina.

Infobae