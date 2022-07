Para superar este reto viral, el usuario deberá hallar el único insecto diferente a los demás, pero con un límite de tiempo.

Siempre que circula un reto viral por las redes sociales, los detallistas se predisponen a superar el desafío para demostrar que son capaces de lograrlo. En este caso, se viralizó un test que consiste en observar una ilustración repleta de mariposas y encontrar la única que es distinta a todas las demás. Es incluso más difícil, porque tiene el agregado de que debe realizarse en menos de 30 segundos.

Los desafíos suelen ser lógicos, matemáticos o visuales y siempre requieren de la máxima concentración del usuario que planea descifrar el enigma o el misterio. Existen distintos tipos de niveles que van desde los más básicos, para principiantes, hasta los más complejos, para expertos. Este reto viral es de los últimos por el límite de tiempo que propone.

En algunas oportunidades se trata de fotografías verídicas, que fueron capturadas en determinados momentos en la vida real. Pero este no es el caso, sino que la ilustración se realizó con el fin de poner a prueba a la gente. El diseño fue compartido en Genial.guru. En la imagen se observan 64 mariposas, de las cuales solamente una está dibujada de forma distinta. Los insectos, todos de color negro, están distribuidos en ocho filas de ocho.

Para encontrar a la única que se distingue de las otras 63, hay que prestar atención a las alas, porque allí está el detalle que la diferencia de las demás. Con este pequeño truco, será posible localizarla en la fotografía.

De no haber descubierto su ubicación, ni siquiera con la última ayuda, quien se esté sometiendo al desafío deberá ir al tercer lugar de la sexta fila, contando desde izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si bien no todas tienen el mismo diseño, esta es la única que no tiene una par igual.

